Ultimul weekend din luna noiembrie se anunță a fi unul plin cu evenimente atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Petreceri în Cotton, filme noi la CineGold Sibiu, ateliere interactive pentru copii și concerte de muzică clasică sunt doar o parte dintre activitățile la care sibienii pot participa.

După o săptămână încărcată, petrecerile sunt cele mai așteptate de sibieni. La Cotton, distracția începe de vineri seară, 25 noiembrie, cu DJ Disco Biscuit și DJ Hampu. Fetele vor beneficia de intrare gratuită. O noapte de neuitat va fi și sâmbătă, 26 noiembrie, cu muzică de calitate. De această dată, va exista un dress code – Black. Intrarea va costa 50 lei, iar rezervările se pot face la numărul de telefon 0751478111.

Cei care preferă o seară liniștită alături de prieteni sau cu familia pot opta pentru unul dintre filmele noi apărute la CineGold. „O lume ciudată”, „Fabelmans: Povestea unei Vieți Aparte”, „Asta Spune Ea”, „Oameni de treabă” sunt filmele difuzate în premieră. Mai pot fi urmărite ]n acest weekend producțiile „Capra cu trei iezi”, „Lumina Infernului”, „Meniul”, „Teambuilding” și ”Mirciulică”.

„Anotimpuri” este o piesă de teatru în regia lui Bogdan Sărătean care va fi jucată în premieră sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 12:00 și de la ora 17:00 la Teatrul „Gong”. Spectacolul pus în scenă de BIS Teatru reunește în distribuție atât artiști profesioniști, cât și amatori, cu vârste cuprinse între 3 și 88 de ani. „Anotimpuri” cuprinde gândurile pe care și le transmit, timp de un an, copiii și bunicii instituționalizați. Biletele costă 20 lei și pot fi cumpărate online.

Filarmonica de Stat Sibiu va găzdui vineri seara la ora 19:00 un concert de muzică de film al Ansamblului „Avantgarde” – formație camerală a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău. Sibienii cinefili vor putea asculta melodii cunoscute din peliculele “Schindler’s List”, ”La vita e bella”, „Romeo and Juliet”, “Scent of a woman”, ”Once Upon a Time in America” și multe altele.

Sibienii dornici să facă fapte bune sunt așteptați la Gala Caritabilă pentru copiii născuți prematur organizată de Baby Care Sibiu. „Dăm Startul în viață” va avea loc vineri, 25 noiembrie, la Hotel Hilton. Momentele artistice vor fi oferite de Radu Nechifor, Anca Mărginean, Trupa Riff și Rise Up Academy of Dance. Donațiile vor fi folosite pentru achiziționarea unui dispozitiv de monitorizare a funcțiilor vitale.

Accesul la eveniment se face pe baza unei donații în valoare de minim 300 de lei în contul Asociației Pentru Copil Și Familie Heart – RO16INGB0000999907913786, deschis la ING BANK. Citește și: Gală caritabilă pentru copiii născuți prematur la Sibiu – Este nevoie de un dispozitiv de monitorizare a funcțiilor vitale

Atelierele creative sunt și ele nelipsite în acest weekend la Sibiu și sunt dedicate atât adulților, cât și copiilor. Do-It-Yourself – Atelier “Felicitare de Crăciun” se va desfășura duminică, 26 noiembrie, de la ora 12:00, la MATS – Muzeu Atelier Tipografie Sibiu. În cadrul acestui atelier fiecare participant îşi va compune şi tipări singur, cu ajutorul organizatorilor MATS, o felicitare de Crăciun, tipărită în 10 exemplare, cu hârtia si cernelurile atelierului. Atelierul este pentru cei cu vârste cuprinse între 10 și 99 de ani.Înscrierile se fac doar telefonic până pe 26 noiembrie, la numărul 0762 197 198.

Preţul este 100 lei/persoană, plata se face online.

Copiii cu vârste de peste 7 ani pot urmări spectacolul „Istoria copilăriei” la Teatrul „Gong”, sâmbătă și duminică. „Istoria copilăriei (4 episoade) este un spectacol-coupé ce cuprinde patru povești cu și despre copii din vremuri trecute, pentru a pune în evidență evoluția în timp a condiției copilului, precum și dinamica relației copil-adult”. Spectacolul durează 80 de minute, iar prețul biletului este de 12 lei.

O altă opțiune la îndemâna sibienilor de a petrece timpul liber în weekend este o plimbare prin Târgul de Crăciun din Piața Mare unde pot patina, se pot da în roata panoramică și pot să își cumpere dulciuri delicioase sau ornamente pentru Crăciun.