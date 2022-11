Cea de-a 15-a ediție a Târgului de Crăciun în Sibiu s-a deschis din 11 noiembrie, la fel și Atelierul lui Moș Crăciun, bucuria miilor de copii care îi trec în fiecare an pragul.

Atelierul lui Moș Crăciun este locul în care cei mici învață în fiecare săptămână diverse meșteșuguri. Atelierele de lucru sunt dedicate copiilor cu vârste între 5 și 9 ani și în fiecare săptămână au o altă tematică. În prima săptămână de activități, cei mici au învățat să facă lumânări, după o mai veche tehnică a tragerii, plecând de la un simplu fitil, construind în jurul lui lumânarea strat cu strat. Aproape 1000 de copii au participat la acest prim atelier de confecționat lumânări, la fel ca și la atelierul ce se va încheia în această săptămână, cel de picturi pe turtă dulce.

În cea de-a treia săptămână sunt deja programate 50 de grupe de copii de grădiniță și ciclu primar de școală care vor învăța cum să facă biscuiți. Iar în următoarele ateliere, micuții vor învăța să facă decorațiuni PixelArt și să tipărească felicitări pe o presă tipografică veche de peste 100 ani, pusă la dispoziție de Muzeul Atelier Tipografie Sibiu (MATS). În fiecare an, peste 4000 de copii vizitează Atelierul lui Moș Crăciun.

Programul Atelierului este de luni până vineri, cu începere între orele 08:00 și 17:00, doar în baza unei programări efectuate online, folosind formularul special, în limita locurilor disponibile. Fiecare serie durează 40 de minute. Sâmbătă și duminică atelierele sunt accesibile tuturor vizitatorilor, fără o programare făcută în prealabil, între orele 12:00 – 20:00. Locurile dedicate grupelor au fost epuizate la scurt timp de la deschiderea înscrierilor. La finalul activităților, toți copiii vor primi câte o surpriză dulce din partea LIDL, partenerul oficial al Atelierului lui Moș Crăciun.

Experiența Târgului din Sibiu, exportată în țară

Succesul Târgului de Crăciun din Sibiu, devenit cel mai admirat și fotografiat loc din țară în perioada sărbătorilor, a făcut ca și alte orașe să își dorească să implementeze un concept asemănător. Echipa Events for Tourism oferă, începând de anul trecut, consultanță tuturor municipalităților interesate de acest concept de sărbători care și-a dovedit din plin succesul la Sibiu. Timișoara, care anul viitor va deține titlul de Capitală Culturală Europeană și orașul Pitești sunt primele două orașe din țară care au importat conceptul de succes de la Sibiu și l-au adaptat specificului fiecărui oraș. Târgul de Crăciun din Timișoara își deschide porțile în data de 27 noiembrie iar Târgul de Crăciun din Pitești în data de 30.

„Experiența echipei noastre din ultimii 16 ani ne ajută să identificăm mult mai bine aspectele care contribuie la succesul și dezvoltarea unui astfel de proiect. Prin urmare, noi am început să oferim consultanță altor primării, nu pentru a le arăta lucruri pe care nu le-au văzut vreodată, ci pentru a aranja în altă ordine prioritățile, etapele și calendarul evenimentului. Pentru că, pe lângă faptul că știm ce trebuie făcut, un rol esențial îl joacă și momentul și ordinea operațiunilor. Iar astfel am reușit să dăm o altă imagine târgului din Pitești, iar anul acesta colaborăm pentru prima dată cu municipiul Timișoara”, spune Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Programul cultural al Târgului de Crăciun din Sibiu se desfășoară în cadrul evenimentului Sibiu Christmas World 2022, acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.