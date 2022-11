Campioana mondială, Franța, s-a calificat în optimile Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Francezii s-au impus sâmbătă în partida cu Danemarca și cu două victorii în grupa D nu mai pot rata calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

Partida Franța-Danemarca din grupa D a fost primul duel european de la mondialul asiatic. Întâlnirea a fost dominată de campionii mondiali care nu au reușit să înscrie în prima repriză. Vedeta Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 61, dar danezii au egalat șapte minute mai târziu prin golul înscris de fundașul Andreas Christensen. Golul victoriei a fost înscris tot de Kylian Mbappe în minutul 86.

În aceeași grupă, sâmbătă după amiază, Australia a învins Tunisia, scor 1-0. În urma acestor rezultate, Franța este liderul grupei cu 6 puncte, iar pe locul secund se află Australia cu 3 puncte. Pe locurile trei și patru sunt Danemarca și Tunisia, fiecare cu câte un punct. În ultimele meciuri ale grupei, Franța va întâlni Tunisia, iar Danemarca se va confrunta cu Australia.

În grupa C, Polonia a câștigat cu 2-0, la pauză 1-0, partida cu Arabia Saudită din grupa C și a urcat pe primul loc. Mijlocașul polonez Piotr Zielinski a deschis scorul în minutul 39, iar arabul Salem Al Dawsari a ratat un penalti la finalul primei reprize. În repriza a doua polonezii au trimis de două ori în bară și au reușit să înscrie în minutul 82 prin atacantul Robert Lewandowski. Susținuți de numeroși spectatori, jucătorii din Arabia Saudită au avut mai multe ocazii, dar nu au reușit să înscrie așa cum au făcut-o în partida cu Argentina. În urma acestui rezultat, Polonia urcă pe primul loc în Grupa C cu 4 puncte în două partide. Arabia Saudită este pe locul doi cu 3 puncte tot din două partide.

Următorul meci al grupei C se dispută sâmbătă seara. Argentina și Mexic era la pauză 0-0, într-o partidă cu o miză mare deoarece în prima etapă, argentinienii au fost învinși de Arabia Saudită, iar mexicanii au obținut doar un punct în întâlnirea cu polonezii. În ultima etapă a grupei, cea în care vor fi stabilite echipele calificate în fazele eliminatorii ale competiției, vor fi meciurile Arabia Saudită-Mexic și Argentina-Polonia.