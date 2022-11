Un accident între două mașini a avut loc duminică pe DN1, în zona fabricii Caucho, pe sensul de mers Vâlcea – Sibiu. În urma accidentului, un sibian de 64 de ani și soția acestuia au fost transportați la spital. Trafcul rutier se desfășoară îngreunat.

„Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu intervin la un accident rutier produs pe DN1, dupa sensul girator situat in zona fabricii Caucho, pe sensul de mers Vâlcea – Sibiu. Din primele cercetări efectuate se pare ca s-a produs o coliziune între 2 autoturisme, din care unul condus de un bărbat în vârsta de 34 de ani din Avrig (care nu ar fi pătruns pe contrasens) iar cel de-al doilea de către un sibian in vârsta de 64 de ani, din municipiul Sibiu. În urma coliziunii, sibianul de 64 de ani și soția acestuia au fost transportați la Spital, conștienți. În acest moment, traficul rutier în zonă se desfășoară îngreunat. Cercetările sunt continuate pentru a stabili cu exactitate cauza și împrejurările in care s-a produs accidentul”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

De asemenea, un echipaj ISU a intervenit la locul accidentului. „ISU Sibiu a intervenit cu un echipaj SMURD, pe DN1, după sensul giratoriu, în apropiere de intersecția cu drumul care duce în localitatea Mohu, pe sensul de mers Rm.Valcea-Sibiu, ca urmare a producerii unui accident rutier. Echipajul medical a acordat asistență medicală unei femei, în vârstă de 57 de ani. Pacienta a fost transportată la UPU Sibiu, conștientă, cu traumatism membru superior. O altă persoană a fost preluată de către un echipaj SAJ”, transmit reprezentanții ISU Sibiu.