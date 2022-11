-Da, s-a întâmplat și asta. Să rămân mai mult la muncă, să accept să lucrez mai mult pe mai puțini bani. Dar bineînțeles, astea sunt lucruri care se fac la început, după aceea începe să crească pretenția. Unii, vor mărire salarială chiar după primul an de muncă.

-După câți ani de muncă o să începi să emiți pretenții asupra salariului, să fie mai mare?

-Chiar poate după primul an, al doilea an de muncă. Același studiu mai arată că tinerii de peste 25 de ani sunt într-o măsură mai mare nemulțumiți de locul de muncă, comparativ cu cei care au sub această vârstă. Semn că, odată cu experiența, apar nemulțumiri într-o mai mare măsură.

Andra Pintican – specialist în resurse umane: Acestea au fost condițiile noastre ca și cultură a muncii, că trebuie să muncim mult din greu și pe bani puțini. Problema este că fiecare generație a mai curățat un pic din această cutumă și încet, încet tinerii ăștia au ajuns în punctul în care ei înțeleg că nu trebuie să murim pe birou. Și în timp ce pretențiile tinerilor cresc, angajații se plâng că nu au pe cine să angajeze.