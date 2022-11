Heysem Toprakli, bucătarul șef de la ”Konak”, singurul restaurant cu specific turcesc din Sibiu, spune că a îndrăgit orașul și se gândește să-și aducă și familia aici.

A visat de mic să ajungă bucătar șef

Heysem a prins gustul gătitului încă din copilărie. Tatăl și unchiul său aveau un mic restaurant în orașul său natal unde găteau amândoi, iar băiatul îi ajuta de fiecare dată când putea. „Când aveam liber de la școală îi ajutam în bucătărie. Acesta a fost cel mai mare vis al meu – să fiu bucătar șef ca ei. Mi-a plăcut să gătesc de la bun început, și amândoi m-au învățat multe lucruri”, spune acesta.

Bucătarul de la ”Konak” spune că prima lui impresie, când a ajuns în Sibiu, a fost că bucătăria românească este foarte asemănătoare cu cea din Turcia, „Înainte să vin aici am fost bucătar șef într-un hotel mare din Cipru, iar apoi am avut un proiect care a fost cu adevărat provocator pentru mine, deoarece am vrut să ofer tuturor gustul mâncării noastre. Am observat că sibienilor le place mâncarea turcească și sunt foarte fericit când văd că oamenii încearcă preparatele noastre și sunt încântați de ele”, declară acesta.

Pentru Heysem, Sibiul este un oraș frumos, în care se gândește să stea pentru multă vreme. Oamenii de aici au fost drăguți și prietenoși, spune el, iar asta l-a ajutat mult în meseria lui. „Mă simt foarte confortabil și relaxat aici. Lucrez cu o echipă alcătuită din turci și români și îmi place să îmi fac meseria în Sibiu. Îmi place aici, într-o zi aș vrea să îmi aduc familia pentru că este un oraș frumos dintr-o țară bună”, ne-a mărturisit acesta.

”Oamenilor le place mereu să vadă ceva diferit”

Konak este singurul restaurant turcesc din Sibiu. Pentru a le asigura clienților o experiență specifică țării sale, Heysem împreună cu echipa sa au inclus în programul restaurantului mai multe momente artistice. Cele mai apreciate sunt cele în care se folosește focul, apoi dansul turcesc și muzica live. Heysem spune că spectacolele au luat naștere ca răspuns la interesul publicului de a vedea lucruri noi și de a le posta pe rețelele sociale. ,,Lumea merge înainte, totul se schimbă. Oamenilor le-au plăcut spectacolele noastre – au început să filmeze și să le distribuie ca să le arate prietenilor, de aici a început. Ne-am gândit că că ar fi mai bine să fie diferite tipuri de spectacole, pentru că oamenilor le place să vadă mereu ceva diferit”, declară acesta.

Heysem vrea să continue să ofere bucurie celor care îi încearcă mâncarea și se gândește la posibilitatea de a deschide extindă restaurantul în mai multe orașe din țară. „Îmi place fericirea oamenilor când gustă mâncarea noastră. Noi încercăm să facem un spațiu specific, când intri să te simți ca în Turcia. Sper ca în viitor să existe încă un restaurant cu numele Konak, poate nu în Sibiu, în alt oraș din România”, ne-a spus acesta.