O erupție a început duminică noaptea, ora Statelor Unite, la Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ din Statele Unite, a avertizat Serviciul de prospectare geologică al SUA (USGS).

„În momentul de față scurgerile de lavă au loc doar în zona vârfului [vulcanului] și nu amenință comunitățile aflate la baza sa”, afirmă USGS, avertizând însă că, ținând cont de modul în care au evoluat erupțiile anterioare ale acestui vulcan, lucrurile pot evolua într-o manieră „foarte dinamică” și că direcția scurgerilor de lavă se poate schimba rapid, relatează HotNews.

Timelapse of Mauna Loa so far, from 2346 to 0116 from @USGSVolcanoes webcam #maunaloa #volcano pic.twitter.com/bhLGaa4w1Q