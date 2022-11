Sibianul în vârstă de 31 de ani, care a fost găsit pe o stradă din Rășinari, în 20 noiembrie, în stare de inconștiență, este acuzat de un consătean de agresiune. Se pare că tânărul aflat acum în spital, împreună cu alți amici, ar fi provocat mai multe bătăi, în trecut, în localitatea de domiciliu.

În urmă cu mai bine de o săptămână, un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost găsit în stare de inconștiență pe o stradă din Rășinari. Omul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean, acolo unde a fost operat. Starea lui a continuat să se mențină gravă, el fiind internat pe secția Terapie Intensivă, sub supraveghere și tratament de specialitate.

În urma bătăii din 20 noiembrie, oamenii legii au demarat o anchetă și au stabilit că bărbatul a fost bătut de trei indivizi, care au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru tentativă de omor. Aceștia au contestat măsurile, însă cererile au fost respinse de către magistrați.

Bătut și aruncat în râu

În urma apariției cazului de la Rășinari în spațiul public, un cititor Ora de Sibiu a dorit să povestească cum, în vara acestui an, a fost agresat de trei persoane, prin care se numără și sibianul internat acum în comă la Județean. Omul, în vârstă de 47 de ani, îl acuză pe acesta de agresiune și spune că, din cauza lui, a stat o lună în spital.

„În 7 august, bărbatul care e acum în spital, cu încă trei indivizi, m-au bătut. Era seara, iar eu eram într-un bar. Au venit după mine, m-au așteptat și când am ieșit au sărit pe mine. M-au lovit cu parul, m-au dat cu spray lacrimogen și m-au aruncat în râu, apoi au plecat. A venit salvarea și am fost transportat la spital. Am stat trei zile internat pe ATI, am fost operat. În total am stat 31 de zile în spital. Mi-au rupt splina, pancreasul, mai multe coaste și clavicula. Nu garanta nimeni că mai trăiesc după operație”, a povestit Gheorghe Bratu, bărbatul care îl acuză de agresiune pe rășinărean.

Omul spune că a depus o plângere, în luna august, împotriva agresorilor.

Polițe plătite în stradă la Rășinari

Bărbatul a mai povestit că rășinăreanul transportat luna aceasta la spital, în comă, nu este ușă de biserică. De-a lungul timpului, el împreună cu amicii săi ar fi provocat mai multe scandaluri în localitate. „Eu îi cunosc pe cei care m-au bătut. Toată lumea îi știe, fiindcă așa sunt ei, vor să bată pe toată lumea care îi deranjează. Sunt o grămadă de plângeri deschise pe numele lor. Pe unul l-au bătut acum doi ani și jumătate, l-au și tâlhărit. Pe altul, acum trei săptămâni l-au bătut măr”, a spus Gheorghe Bratu.

Mai mult, acesta spune că, după ce a fost agresat în august, a primit și o serie de amenințări, de la unul dintre agresori, într-un live pe rețelele de socializare. „Unul dintre ei, nu cel care e acum în spital, a făcut o filmare și mă amenința. Îmi zicea că îmi rupe capul, să îmi aduc aminte când plângeam prin râu. Tot felul de amenințări de acest gen au fost. Ajungem să ne fie frică să mergem pe drum că ne prind și ne taie capul. Stau cu ușile toate încuiate, de frică să nu intre peste noi”, a mai povestit bărbatul.

Acesta a mai declarat că persoanele care l-au bătut duminică pe rășinăreanul de 31 de ani, care l-a rândul lui a avut rolul de agresor în trecut, sunt rudele lui. „El a fost bătut de fratele meu, de un nepot și de un văr”, a spus rășinăreanul. Cu toate acestea, el admite că nu știa că aceștia aveau de gând să își regleze conturile în stradă cu cel aflat acum în spital. „Nici nu am știut că vor să îl bată, eu nu am avut nimic de-a face cu asta”, a spus omul.