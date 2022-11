Ne aflam intr-un sezon presarat cu diverse sarbatori, ocazii speciale si momente care ne aduna pe toti laolalta pentru a impartasi povesti, pasiuni si amintiri. Toate aceste evenimente sunt traduse si raman in memoria noastra prin simturi, gusturi si arome desavarsite. De aceea, noi ne dorim sa contribuim la aceste experiente prin echipamentele si uneltele necesare, astfel ca fiecare clipa sa fie cu adevarat speciala. Iti prezentam gama de gratare de top WEBER, un lider de piata in gatitul profesional si partenerul ideal in experientele culinare de tot felul.

Selectia generoasa de gratare WEBER, disponibila in catalogul PeFoc.ro, contine modele si variante de dispozitive performante pentru prepararea alimentelor favorite, punand la dispozitie produse mai ieftine, cat si alternative premium. Cu o traditie ce dateaza incepand cu anul 1952, liderul mondial WEBER repezinta astazi un aliat de incredere in sesiunile de gatit, precum si elementul cheie pentru experiente culinare de neuitat. Gama de grill-uri prezente in catalogul PE FOC include echipamente de gatit pe gaz, pe carbuni sau electrice, ce dovedesc o eficienta optima in gatirea unei palete largi de alimente in aer liber sau in spatiile inchise.

Opteaza pentru dispozitivul ideal dintre modelele de gratare WEBER din fonta sau otel, cu aragaz sau afumatoare cu rotisor, cu picioare sau capac, pe diferite marimi si dotari pentru depozitarea ustensilelor sau accesoriilor necesare in sesiunea de gatit:

GRATARE ELECTRICE

Descopera una dintre cele mai moderne game de grill-uri Weber, si anume gratarele electrice! Acestea reprezinta alternativa ideala la un grill clasic si sunt potrivite atat pentru gatitul in aer liber, cat si in spatiile inchise. Dovedesc un randament electric optim, confort maxim in utilizare si 0 riscuri sau emisii de fum. Cu un gratar electric poti sarbatori ocaziile speciale alaturi de cei dragi chiar si pe balconul apartamentului tau, in curte sau pe o terasa inchisa. Alege dintre produsele profesionale tip grill cu capac, modele pentru gradina dotate cu picioare, sau modele de masa, disponibile intr-o gama generoasa de dimensiuni, puteri sau variante de tip raclette. Catalogul PE FOC include de asemenea modele metalice, cu placa de fonta cu suprafata neteda/cu striatii, dar si alternative portabile pentru gatitul in deplasare!

GRATARE PE GAZ

Iti prezentam o selectie impresionanta de dispozitive de gatit pe gaz de butelie sau gpl, eficiente in prepararea alimentelor pe terasa, in curte, gradina, foisor sau chiar la un picnic sau camping. Exploreaza oferta bogata de grill-uri WEBER din catalogul PE FOC si alege modele profesionale de gratare pe gaze naturale (metan/propan), fabricate din otel emailat sau inox de calitate superioara. Ai la dispozitie produse cu capac pentru interiorul sau exteriorul caminului tau, variante de gratar pe gaz cu arzator, in diverse marimi, incorporabile sau cu picioare, economice sau premium. In plus, orice model din catalogul PeFoc.ro poate fi dotat cu plita sau plansa din fonta, rotisor, ochi de aragaz, piatra de gatit, dar si multe alte accesorii necesare pentru o experienta culinara de succes!

GRATARE PE CARBUNI

Consulta catalogul PE FOC si fa cunostinta cu o gama de grill-uri profesionale pe carbuni marca WEBER. Fie ca esti in cautarea unui model de gratar standard si mai economic, sau preferi o varianta premium, te bucuri de o multime de modele, culori, dimensiuni si preturi pentru toate buzunarele. Un gratar carbuni Weber este fabricat in conformitate cu cele mai inalte standarde de calitate si siguranta in domeniu, incorporand o tehnologie performanta si dotari de ultima generatie in gatitul la exterior. De asemenea, te bucuri si de echipamente proiectate pentru gatitul la un picnic sau camping cu selectia de gratare mobile WEBER (gama Go Anywhere).

Pentru o sesiune de gatit completa si la superlativ, catalogul PE FOC contine si o categorie destinata accesoriilor si ustensilelor de gatit WEBER! Poti opta, in functie de necesitati, pentru brichete inovative de aprins focul, manusi termorezistente, aschii pentru afumat sau accesorii de calitate pentru mentenanta gratarelor, clesti, grilaje, oale sau mobilier de gradina!

Transforma orice ocazie de a te aduna cu cei dragi, intr-o experienta culinara de neuitat cu ajutorul unui partener de incredere in sesiunile de gatit! Descopera gama de grill-uri WEBER pe gaz, pe carbuni sau electrice, si alege echipamentul ideal pentru tine si caminul tau, iar noi iti oferim consultanta gratuita la orice produs ales si transport garantat oriunde pe teritoriul tarii!