Dezvoltatorul Zacaria a decis să introducă ratele la dezvoltator ca modalitate de plată pentru apartamentele din Valletta Park, pe lângă variantele deja cunoscute, respectiv credit bancar și plata prin criptomonede.

Ansamblul rezidențial dezvoltat de companie se află situat pe Calea Șurii Mici, iar lucrările au fost începute în urmă cu un an de zile. În acest moment cele 3 blocuri cu un total de 121 de apartamente sunt ridicate integral, urmând a fi predate treptat începând încă din luna decembrie a acestui an.

“Avem un istoric legat de această modalitate de plată, pe care am utilizat-o și în proiectele noastre anterioare, atât din Sibiu, cât și din București. Am cântărit și acum feedback-ul primit de la clienții interesați de proiect și am decis să oferim această alternativă excelentă la creditele bancare. Poate mai important este că nu venim doar cu o perioadă scurtă de 3-4 ani, cum am văzut că se practică predominant în piață, ci acceptăm rate pe o perioadă de până la 7 ani.”, spune Marius Moga, Sales & Marketing Director la Zacaria.

Într-o perioadă cu o inflație extrem de ridicată și cu dobânzi tot mai mari la credite datorate creșterii ROBOR și IRCC, tot mai mulți români privesc ratele la dezvoltator ca o opțiune viabilă. Zacaria propune o metodă de finanțare convenabilă, cu un avans de doar 25% și pe o perioadă de până la 84 de luni. Un alt avantaj este faptul că rata rămâne fixă, fără a mai avea grija creșterii dobânzilor, cum se întâmplă la un credit ipotecar.

“Avem clienți plecați în străinătate care optează pentru această formă de plată, avem români care achiziționează apartamente pe firmă pentru investiții, avem chiar și clienți străini care preferă această opțiune. Cu siguranță, și nu în ultimul rând, o altă parte dintre clienții care aleg ratele la dezvoltator sunt cei care nu doresc să se mai finanțeze prin bancă. Cred că cei care ne cunosc de atâția ani pe piața sibiană știu că dezvoltăm proiecte de calitate și, mai mult decât atât, oferim clienților flexibilitatea și suportul de care au nevoie în acest proces important de achiziție a unei locuințe. Spre exemplu, oferim și un număr limitat de apartamente finisate la cheie, pentru a veni în ajutorul celor care doresc să se mute imediat.”, a declarat reprezentantul companiei.

Ultima lună pentru o parte dintre apartamente cu 5% TVA

Decembrie este ultima lună în care plafonul de 5% TVA este de 140.000 de euro (700.000 lei). Începând din ianuarie 2023, plafonul se va reduce la 120.000 de euro (600.000 lei), locuințele cu o valoare mai mare urmând a fi achiziționate cu 19% TVA. Mai mult decât atât, începând din ianuarie pentru a doua locuință achiziționată se va achita TVA de 19%.

“Nu foarte multă lume cunoaște aceste modificări, deși s-ar putea să îi afecteze pe mulți care sunt în căutarea unei locuințe. Este important de știut că indiferent de reducerea plafonului, orice locuință de până în 140.000 de euro care are un antecontract valid din 2022 va rămâne la tva de 5%, chiar dacă predarea se va face în 2023.”, a mai spus Marius Moga. Cei interesați de proiect și de plata prin rate la dezvoltator pot intra pe site-ul proiectului sau pe pagina de facebook dedicată.

Zacaria, parte a grupului internațional Alf Mizzi & Sons, și-a început activitatea în domeniul rezidențial în anul 2008, în Sibiu. Pe lângă cele trei proiecte dezvoltate aici, în portofoliul companiei mai intră un ansamblu cu 182 de apartamente în București și un cartier privat cu 112 vile, situat în Pipera, ambele vândute în totalitate. Planurile imediate includ lansarea altor două proiecte rezidențiale, în Craiova și în capitală, precum și lansarea unui centru comercial în centrul orașului Cisnădie.