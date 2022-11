Părinții adolescentei Maria Căldărar o caută în continuare. Cu toate că, în decursul zilei de vineri, 25 noiembrie, tânăra a apărut într-un videoclip postat pe Facebook alături de prietenul ei, părinții încă nu reușesc să afle unde le este fiica.

Se tem că fata nu este în siguranță nici în acest moment și își doresc ca ea să se întoarcă acasă. Înainte să plece de acasă, adolescenta ar fi luat cu ea lucruri de valoare. „Nu știm absolut nimic de ea, îmi e frică pentru fată. „Nu mai găsesc nici o soluție. Sun la Poliție, fata are 14 ani, ce discernământ are ea. Aseară am sunat la Poliție, dar n-am primit niciun ajutor. Fratele iubitului ei a ieșit din țară și îmi e frică să nu fi fost și ea”, spune Veta Căldărar, mama fetei.

Maria Căldărar a fost dată dispărută de părinți vineri, 25 noiembrie. „La data de 25 noiembrie a.c., o tânără a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că, în noaptea de 24/25 noiembrie a.c., sora sa, CĂLDĂRAR MARIA, în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliul său din localitatea Porumbacu de Jos, jud. Sibiu, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, transmiteau vineri reprezentanții IPJ Sibiu.

