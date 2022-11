CSU Sibiu a anunțat miercuri dimineață că Miguel Angel Hoyo nu mai este antrenorul echipei. Clubul și tehnicianul spaniol au decis să încheie, de comun acord, colaborarea.

Se pare că rezultatele modeste obținute de CSU cu antrenorul spaniol pe banca tehnică, au dus la ruperea colaborării.

”Vrem să îi mulțumim antrenorului pentru munca depusă la echipă, pentru toate reușitele și pentru profesionalismul si caracterul de care a dat dovada! Mult succes mai departe”, spun cei de la CSU Sibiu.

Totuși antrenorul spune că plecarea sa are la bază și motive personale.

“Vreau să mulțumesc întregii organizații pentru amabilitatea, profesionalismul și entuziasmul pe care îl arată zi de zi! Astăzi, din motive personale, am decis să ne despărțim, dar vă doresc tot binele. Am încercat mereu să fac tot ce am putut și voi rămâne suporter al echipei! Nu spun “La revedere!” , ci “Ne vedem data viitoare!”, a spus Miguel Angel Hoyo.

Momentan, conducerea clubului caută soluții de înlocuire a lui Miguel Angel Hoyo, interimatul la echipă fiind asigurat de Cătălin Vulc, Mikel Ereno și Sebastian Theil.