Lecanemab, primul medicament care încetinește distrugerea creierului în cazul bolii Alzheimer a fost declarat un succes istoric și important, scrie BBC.

Descoperirea pune capăt unor decenii de eșecuri și arată că este posibilă o nouă eră a medicamentelor pentru tratarea Alzheimer – cea mai frecventă formă de demență, scrie Mediafax.

Cu toate acestea, medicamentul are doar un efect redus, iar impactul său asupra vieții de zi cu zi a oamenilor este dezbătut.

În plus, medicamentul acționează în stadiile incipiente ale bolii, astfel încât cei mai mulți oameni ar fi ratat acest lucru fără o revoluție în depistarea acesteia.

Lecanemab atacă proteina beta-amiloid care se acumulează în creierul persoanelor cu Alzheimer.

Pentru un domeniu medical plin de eșecuri, disperare și dezamăgire, unii consideră că aceste rezultate ale testelor reprezintă un punct de cotitură triumfător.

Alzheimer’s Research UK a declarat că rezultatele au fost “importante”.

Unul dintre cei mai importanți cercetători din lume care a lansat ideea de a viza amiloidul în urmă cu 30 de ani, profesorul John Hardy, a declarat că este un rezultat “istoric” și că este optimist: “Asistăm la începutul terapiilor pentru Alzheimer”. Profesoara Tara Spires-Jones, de la Universitatea din Edinburgh, a declarat că rezultatele sunt “importante, deoarece avem o rată de eșec de 100% de mult timp”.

În prezent, persoanele care suferă de Alzheimer primesc alte medicamente pentru simptome, dar niciunul nu schimbă evoluția bolii.

Lecanemab este un anticorp – asemenea celor pe care organismul îi produce pentru a ataca virușii sau bacteriile – care a fost creat pentru a spune sistemului imunitar să elimine amiloidul din creier.

Amiloidul este o proteină care se aglomerează în spațiile dintre neuronii din creier și formează plăci distinctive care reprezintă una dintre caracteristicile bolii Alzheimer.

La studiul pe scară largă au participat 1.795 de voluntari cu Alzheimer în stadiu incipient. Au fost administrate perfuzii de lecanemab la fiecare două săptămâni.

Rezultatele, prezentate în cadrul conferinței Clinical Trials on Alzheimer’s Disease din San Francisco și publicate în New England Journal of Medicine, nu reprezintă un leac miraculos. Boala a continuat să evolueze, dar acest declin a fost încetinit cu aproximativ un sfert pe parcursul celor 18 luni de tratament.

Datele sunt deja evaluate de autoritățile de reglementare din SUA, care vor decide în curând dacă lecanemab poate fi aprobat pentru o utilizare mai largă. Cei care l-au dezvoltat – companiile farmaceutice Eisai și Biogen – intenționează să înceapă procesul de aprobare în alte țări anul viitor.