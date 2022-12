Actorul Jim Carey a postat pe Twitter un ultim mesaj înainte să se retragă de pe platformă.

Actorul de 60 de ani și-a anunțat urmăritorii că iese de pe Twitter, nu înainte de a posta un desen animat creat după o schiță făcută de el care reprezintă un far de la malul mării, scrie Ziare.

Jim Carey are 18,9 de milioane de persoane care i-au dat “follow”, în vreme ce el urmărește o singură persoană, pe fiica lui.

Deși nu a dorit să detalieze motivele din spatele acțiunii lui, se pare că la mijloc e vorba tot de preluarea platformei de către multimiliardarul Elon Musk.

În afara lui Jim Carey și alte personalități din lumea televiziunii, filmului și a muzicii au anunțat că ies de pe Twitter: Toni Braxton (cântăreață), Shonda Rimes (creatoarea Anatomiei lui Gray), Gigi Hadid (model și personalitate TV), Sara Bareilles (cântăreață, câștigătoare de Grammy). Pe mulți i-a iritat anunțul lui Elon Musk conform căruia lui Donald Trump i se va repermite accesul la platformă.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 29, 2022