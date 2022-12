Daniel Paraschiv a fost la CFR, dar nu a fost niciodată antrenat de Dan Petrescu. Atacantul a plecat de clujeni în iulie 2021, împrumut la Voluntari. A revenit în ianuarie 2022 la CFR și a fost împrumutat apoi la Hermannstadt. Echipa din Sibiu l-a transferat definitiv în vara acestui an, liber de contract, scrie GSP.

„Nu am controlat bine situația lui Paraschiv, eu abia veneam a club atunci. Dan Petrescu nu l-a avut la club. Paraschiv a cerut să plece și a fost lăsat la Hermannstadt. Sezonul trecut am luat campionatul fără Paraschiv. Deci după ce a fost el transferat, am luat titlul.

Probabil că dacă rămânea nu avea același număr de jocuri, nu avea atâtea goluri. Faptul că a rămas la Hermannstadt e bine pentru el, a putut să joace, să aibă meciuri în picioare. E un atacant foarte bun. Petrescu nu are nicio vină că a plecat el. Dacă rămânea aici, nu ar fi fost la același nivel.

La Hermannstadt joacă meci de meci și a putut crește. Nu știm dacă ar fi ajuns la același nivel la CFR. Nu înseamnă că nu există posibilitatea să ajungă înapoi la CFR și să evolueze în cupele europene, dacă își va dori în viitor. Din iarnă va reveni și Debeljuh. Îl avem și pe Janga, Malele, Yeboah și Buș, într-o ordine aleatorie”, a declarat Cristi Balaj la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Dan Petrescu: „Paraschiv e cel mai bun atacant român”

Petrescu a vorbit despre Daniel Paraschiv la finalul meciului cu Hermannstadt. Internaționalul român a marcat golul de 1-2 și a pasat decisiv la golul de 2-2, marcat de Oroian. În acest sezon de Liga 1 are 9 goluri pentru Hermannstadt și e al doilea golgeter al Ligii, după Compagno (12 goluri). A marcat și la națională, chiar la debut, în victoria cu 5-0 în fața Moldovei.