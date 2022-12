Mai multe persoane au fost ucise în urma unor explozii pe două aerodromuri militare rusești.

O cisternă de combustibil a explodat, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor șase pe un aerodrom din apropierea orașului Riazan, la sud-est de Moscova, a anunțat presa din Rusia, scrie Mediafax.

Alte două persoane ar fi fost rănite într-o explozie produsă pe un aerodrom din regiunea Saratov. Nu se știe ce a cauzat exploziile. Ambele zone se află la sute de kilometri distanță de granița cu Ucraina.

Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ