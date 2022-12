La Promenada Sibiu, sărbătorile vin cu o mulțime de surprize pentru clienții centrului comercial, de la premii garantate și tombole cu haine de designer, la evenimente speciale în perioada Crăciunului.

Luna cadourilor este sărbătorită cu premii în aplicația SPOT

În perioada 8-23 decembrie, utilizatorii aplicației SPOT vor primi garantat cercei de sărbătoare SYNERGIA, la cumpărături de 300 de lei pe maximum două bonuri fiscale. De asemenea, ei participă automat la o tombolă specială, premiile constând în trei paltoane de iarnă custom-made pe dimensiunile acestora, cu SYNERGIA.

SYNERGIA by Promenada Sibiu este prima colecție fashion creată de un centru comercial, în colaborare cu un designer vestimentar, respectiv cu artistul local Raluca Coșăreanu. Colecția a fost lansată în iulie 2022, în cadrul festivalului de modă FEERIC.

Decorurile inedite și Târgul de Crăciun, principalele atracții ale lunii decembrie

Anul acesta, Promenada Sibiu a îmbrăcat haine inedite de sărbătoare, în stil fashionable. Trei ansambluri de decoruri perfecte pentru pozele de instagram îi așteaptă pe vizitatorii centrului comercial în următoarele zone: parter (Info Point), etaj 1 (zona Sinsay) și etaj 2 (zona Hug the Plate). Manechini creativi SYNERGIA sunt integrați în aceste decoruri creative, făcând parte din campania de promovare a la long a propriei colecții de modă lansate anul acesta.

La Promenada Sibiu va fi organizat și un târg de cadouri, în perioada 15-18 decembrie, în zona etaj 1. Vizitatorii pot alege cadouri pentru cei dragi de la standurile de artizani care vor expune în această perioadă: cadouri pentru casă, accesorii fashion (bijuterii, genți), aranjamente speciale pentru Crăciun și multe altele.

Serviciu gratuit de personalizare a cadourilor de Crăciun

Până în Ajunul Crăciunului, Promenada Mall Sibiu vine în ajutorul clienților punând la dispoziție un serviciu gratuit de personalizare a cadourilor. Zilnic, în perioada 12 – 23 decembrie, între 16.00 – 20.00, utilizatorii aplicației SPOT beneficiază și de serviciul de împachetare gratuită de cadouri de Crăciun. Serviciul este oferit gratuit, pentru cumparaturile din Promenada Sibiu din ziua respectivă, pe baza bonului de cumpărături.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni în anul 2019. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a anului 2021, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în 18 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.