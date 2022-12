Dacă în unele orașe autoritățile au reușit să „rupă gura târgului”, ca la Craiova și Sibiu, în altele au dezamăgit organizând aceleași târguri de Crăciun banale și lipsite de surprize, ca la Constanța. Prețurile au oscilat și ele între accesibile și piperate.

Prețurile sunt pentru toate buzunarele, spun organizatorii. Astfel, paharul de vin fiert costă 10 lei, kurtos-ul mic 10 lei, cel mare 15 lei, iar prețul pentru cozonacul preparat după rețeta românească variază între 20 de lei și 40 de lei, relatează ziarul Adevărul.

„Eu am venit cu soția de la Sibiu. Am văzut la televizor imagini și am rămas impresionați. Pe viu, ca să zic așa, este mult mai frumos. Chiar dacă este aglomerat, nu ai cum să nu te bucuri de tot ceea ce este aici”, a mărturisit Mihai Dăncescu.

Conform reprezentanților Primăriei Craiova, inaugurarea Târgului a fost făcută mai devreme decât anul trecut pentru a se putea înscrie în competiția de „cel mai frumos târg de Crăciun din Europa”, organizată de renumitul site European Best Destination.

Sibiul face, ca-n fiecare an, senzație

Deschis tot în 11 noiembrie, și Târgul de Crăciun de la SIBIU face senzație, la fel ca în ultimii 15 ani, și va rămâne astfel până pe 2 ianuarie 2023.

Conform Big 7 Travel – portal de turism global citat de Forbes, și în acest an Târgul de Crăciun de la Sibiu se află printre primele 10 cele mai frumoase evenimente de acest gen din lume, fiind catalogat drept „cel mai magic târg de Crăciun din România”.

Printre noutățile acestui an se numără proiecțiile luminoase care împodobesc fiecare clădire din Piața Mare, tunelul luminos prin care se intră în atmosfera de sărbătoare și platforma panoramică de pe care se poate admira târgul în toată splendoarea lui.

Toate atrag vizitatorii în lumea de basm creată de decorațiuni și miresmele de brad, portocale, vin fiert și scorțișoară, turtă dulce și castane prăjite.

Pe lângă nelipsitul trenuleț turistic, carusel, roata panoramică înaltă de 22 de metri, construită special pentru Târgul de la Sibiu, locurile speciale pentru a imortaliza momentele frumoase, Atelierul lui Moș Crăciun, patinoarul în aer liber de 600 mp cu o capacitate de 300 de persoane, sau parcul de distracții pentru copii, un brad înalt de 24 de metri împodobit cu 5.000 de globuri și instalații încântă privirea alături de ghirlandele luminoase și colindătorii care cântă live.

La capitolul suveniruri, Sibiul face senzație cu globurile sale sau cănile personalizate cu tot felul de personaje în relief. Ediția din acest an a reușit să adune în premieră peste 120 de expozanți din toată țara, fiind cea mai mare de până acum. (Daciana Mitrache)