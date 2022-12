Polițistul Viorel Teacă din Sibiu a fost decorat cu „Emblema de Onoare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Acesta spune că este onorat că a primit acest brevet, care este de fapt o recunoaștere a activităților pe care le-a întreprins în ultimii ani în meseria de polițist.

Viorel Teacă este agentul care a reușit, în ultimii ani, să aducă într-o lumină bună imaginea Poliției Române. El este cunoscut mai ales pentru activitățile de caritate și cele de voluntariat, acestea fiind principalele motive pentru care a ajuns să fie urmărit, apreciat și lăudat de sute de mii de oameni pe rețelele de socializare.

Toate activitățile pe care le-a întreprins de-a lungul vremii nu au trecut neobservate, astfel că, recent, el a fost decorat de Ministerul Afacerilor Interne și a primit „Emblema de Onoare” a MAI. „În urmă cu câteva zile am primit emblema de onoare a MAI. Este un brevet pentru toată activitatea mea de până acum. Bănuiesc că a contat mult și faptul că am avut priză la oameni, că sunt urmărit, pe Facebook și Tik-Tok, de peste 700.000 de persoane, iar comentariile acestora sunt bune. Nu de mult, am prezentat și noua uniformă a Poliției Române, iar în prezent fac parte din serialul Oamenii Legii difuzat pe AXN, care se dorește să fie practic un program de informare a cetățenilor. Acolo apar scene despre ce trebuie să facă în fiecare zi când se confruntă cu anumite probleme, le explicăm de ce nu trebuie să își facă dreptate singuri, punem mult accent și pe violența domestică și îi îndemnăm pe oameni să apeleze la 112 atunci când nu se simt în siguranță”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, Viorel Teacă.

Pe lângă faptul că a fost imaginea Poliției Române atunci când a prezentat noile uniforme și că este actor în serialul polițist „Oamenii Legii”, Viorel Teacă este și un cetățean pro-activ. Chiar înainte să se mute din Slatina în Sibiu, acesta a organizat o campanie de strângere de fonduri datorită căreia un băiat trăiește acum. „În 2018 m-au căutat niște copii și mi-au spus de un coleg de-al lor, bolnav de cancer la plămâni care avea nevoie de ajutor. Între timp că contactase și mătușa lui care m-a rugat să văd ce face, fusese operat, mama lui era debusolată… Din momentul în care l-am văzut pe patul de spital am zis că trebuie să îl ajut. Am venit acasă, m-am îmbrăcat în uniformă și am făcut un live pe Facebook. De joi, de când am postat, până duminică s-au strâns 20.000 de euro, așa că băiatul a plecat în Ungaria unde a fost operat de un medic român. Acum este bine, sănătos”, a povestit, anul trecut, Viorel Teacă.

Polițistul consideră că a primit această distincție și datorită programului de inițiere în manevrele de prim ajutor pe care l-a desfășurat anii trecuți. Peste 1.000 de voluntari au venit la cursul lui și s-au școlarizat.