Mai mulți locuitori din Copșa Mică s-au trezit, miercuri dimineața, cu mașinile „puse pe butuci”. Doi indivizi au umblat o noapte întreagă pe străzi și au tăiat anvelopele mai multor autoturisme. Deocamdată, localnicii nu au nicio pistă și nu știu cine sunt făptașii. Cu toate acestea, indivizii au fost surprinși de o cameră de supraveghere, iar imaginile au fost depuse la poliție alături de plângeri.

Un cititor Ora de Sibiu spune că, miercuri dimineața, când a ieșit în fața casei, și-a găsit mașinile vandalizate. Cineva i-a tăiat cauciucurile. După câteva discuții purtate cu vecinii, a descoperit că nu a fost singurul vizat de teribiliști. În total, nouă mașini au fost vandalizate în noaptea de marți spre miercuri la Copșa Mică.

„Totul s-a întâmplat azi-noapte, în jurul orei 03:00. Sunt nouă mașini vandalizate, 12 cauciucuri tăiate. Eu aveam două mașini parcate în fața casei, la poartă, și au găurit roțile la amândouă. Și se pare că nu am fost singurul. Mereu îmi las mașina în fața porții și niciodată nu am mai pățit așa ceva. Am înțeles că ar fi spart și un magazin de pe strada mea, de pe Șoseaua Mediașului din Copșa Sat”, a spus cititorul.

Oamenii au anunțat poliția și au depus plângeri penale, în speranța că indivizii care au creat pagubele vor fi găsiți și pedepsiți. Aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere din zonă în momentul în care spărgeau un cauciuc. Potrivit imaginilor, teribiliștii mergeau pe trotuar și, în treacăt, au tăiat anvelopa unui autoturism parcat.

„La data de 7 decembrie, în jurul orei 08,00, prin apel 112, un bărbat din orașul Copșa Mică a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi tăiat anvelopele autoturismului parcat pe Șoseaua Mediașului din orașul Copșa Mică. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică și criminaliști din cadrul Poliției Municipiului Mediaș, iar în urma verificărilor efectuate în zona incidentului semnalat polițiștii au identificat 8 autoturisme parcate pe Șoseaua Mediașului și pe Șoseaua Sibiului din orașul Copșa Mică, ale căror anvelope au fost distruse prin înțepare cu un obiect ascuțit, cel mai probabil în cursul nopții de 6/7 decembrie”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

La nivelul Poliției Orașului Copșa Mică, s-a deschis un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de distrugere (8 acte materiale), cercetările continuând în vederea identificării autorilor faptei și aplicării măsurilor legale în consecință.