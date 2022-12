Intervențiile estetice au devenit tot mai căutate în Sibiu. Dacă în București multe tinere merg la medicii esteticieni cu dorința de a arăta ca în filtrele de pe Instagram, cele mai multe dintre clientele din Sibiu au în această privință „idei realiste și foarte multă înțelegere”, spun specialiștii locali.

Produceri estetice cele mai căutate au ajuns să coste sume pe care aproape oricine și le poate permite. Din acest motiv, multe tinere din Sibiu apelează la cea mai comună intervenție de acest gen, și anume mărirea (”augmentarea”) buzelor. Aceasta se poate face fie cu acid hialuronic, iar în Sibiu există mai multe clinici care oferă acest serviciu.

„De când am deschis clinica ne-am axat pe tratamente cu lasere de ultimă generație indicate în afecțiuni dermatologice și proceduri estetice. Ulterior, am avut cerințe de la pacienți pentru a efectua tratamente minim invazive(injectări cu acid hialuronic, infectări cu toxină botulinică). Avem și cereri de augmentări mamare (mărirea sânilor), însă noi oferim pacienților noștri proceduri medicale efectuate cu laserul și proceduri estetice minim invazive”, spune managerul clinicii Derma Elite, Silvia Știrb.

Aceasta vine și cu sfaturi în întâmpinarea celor care vor să își schimbe aspectul apelând la intervenții de acest fel. „Procedurile estetice trebuie să se facă într-o clinică autorizată de Direcția de Sănătate Publică (DSP). Trebuie să aibă mare grijă cine efectuează aceste proceduri deoarece acestea trebuie realizate de medici autorizați. În cadrul Clinicii Derma Elite, procedurile sunt efectuate de medici specialiști dermato-venerologie sau medici specialiști chirurgie plastică, estetică și microchirurgie. De asemenea, pacienții trebuie să fie atenți la tipul de substanță cu care se injectează”, precizează Știrb, care adaugă că la Derma Elite au ajuns persoane care au trebuit să ceară ajutorul profesioniștilor pentru a remedia o problemă des întâlnită – mai exact, migrarea acidului în buze.

”Pacientele sunt bine educate în această privință”

”Cele mai multe solicitări au fost pentru augmentarea buzelor”, spune managerul clinicii. „Avem și paciente care vin hotărâte că vor să își facă buzele sau să corecteze șanțurile nazogeniene, însă ele au poate nevoie de o intervenție la pomeți sau o augmentare de bărbie. Cu toate acestea, suntem uimiți cât de educate sunt pacientele în această privință – vin cu idei realiste și cu foarte multă înțelegere”, declară Știrb.

La Derma Elite, prețul pentru mărirea buzelor cu 0, 55 ml. acid hialuronic este 850 lei, iar pentru 1 ml de acid hialuronic este 1350 lei, iar injectarea cu botox pentru o zonă costă 700 lei.

Intervențiile cu botox pentru estomparea ridurilor (pe frunte sau între sprâncene) și procedurile pentru cicatricile post-acneice se numără și ele printre preferințelor sibiencelor. „Cele mai căutate proceduri sunt injectările cu acid hialuronic pentru buze și riduri. Unele persoane își doresc prea mult acid hialuronic, mai ales că prețurile sunt accesibile. La mare căutare mai sunt microneedling-ul (o procedură cu un aparat special cu mai multe ace, care determina formarea de colagen și elastină), masca cu led-uri (care stimulează de asemenea colagenul și elastina) și botoxul pentru ridurile frunții”, spune Simona Vărgatu de la clinica Estetica Sibiu.