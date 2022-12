Nu mai este o surpriză pentru aproape nimeni faptul că Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac reprezinta unul dintre cele mai interesante şi inedite lobiective de pe planetă, o adevărată atracţiei turistică de top pentru sezonul de iarnă.

Este deja confirmat acest fapt, iar miile de vizitatori, străini şi români, ce sosesc în fiecare sezon rece la Bâlea Lac, doar pentru a vizita acest obiectiv, reprezintă dovada cea mai importantă.

Notorietatea de care se bucură Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac este şi de nivel internaţional, iar cel mai bun exemplu în acest sens este includerea obiectivului din căldarea Glaciară a lacului Bâlea într-un articol dedicat atracţiilor turistice de iarnă (fără locurile unde se poate practica schiul), realizat de cel mai vechi şi prestigious cotidian britanic, The Times, şi publicat în ediţia de sâmbătă, 2 decembrie 2022. În articolul “Snowy escapes (without skis)”, scris de jurnalistul Vincent Crump, sunt descrise locuri, obiective ce pot fi vizitate şi

experienţe care pot fi incluse în planurile tot mai numeroşilor amatori de vacanţe scurte în care trebuie să se bucure de zăpadă. De la plimbările cu rachetele de zăpadă în pădurile din Austria, până la sejururi petrecute la iglu în Alpii francezi, Vincent Crump a cuprins în

articolul său cele mai bune alegeri pentru cel mai rece sezon din an. Pe poziţia a opta în acest neoficial top mondial al atracţiilor turistice de iarnă, a fost inclus Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac şi plimbarea cu telecabina între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac (şi invers).

În descrierea făcută, jurnalistul britanic menţionează că hotelurile de gheaţă nu mai sunt chiar o noutate dar avantajul acestui loc este reprezentat de amplasarea sa în Transilvania. De asemenea, jurnalistul invită turiştii la o tur ghidat pe străzile pietruite ale Sibiului

medieval, apoi la o plimbare cu telecabina peste faimosul Transfăgărăşan,” drumul întortocheat preferat al lui Jeremy Clarkson (nr. binecunoscutul realizator al emisiunii de televiziune Top Gear) în Carpaţi, până la Lacul Bâlea din Munţii Făgăraș”. Autorul mai

menţionează că la Bâlea Lac, în fiecare an, meşterii făuresc hotelul de gheaţă (cu bar şi restaurant) şi o biserică de gheaţă. În finalul descrierii sunt oferite şi detalii referitoare la costul unui pachet turistic vândut de agenţia parteneră engleză, ce cuprinde vizitarea, cazarea , serviciile de masă şi costul călătoriei cu avionul.

Printre cele 25 de locuri, obiective şi activităţi incluse în articolul publicat de The Times, merită menţionate plimbarea cu trenul cu acoperişul transparent prin Alpii Elveţieni, vizitarea Parcului Naţional Cairngorms (Scoţia), pentru observarea renilor, plimbările cu

săniile trase de câini în Trondheim (Norvegia), cursele de sănii în pădurile din Halsingland (Suedia), pentru observarea vulturului auriu, patinajul şi testarea faimoaselor clătite cu frişcă din Boston (Statele Unite ale Americii), practicarea snow- kiting-ului în Saint Moritz

(Elveţia), un dublu city break in Stockholm şi Helsinki, excursiile de observare a lupilor din Munţii Apenini – Italia, plimbările cu rachetele de zăpadă pentru admirarea peisajului montan din statul Washington (Statele Unite ale Americii), participarea la Festivalul Luminilor în Vilnius (Lituania) sau la safari 4X4 din Islanda.

“Ne onorează, ne bucură şi în acelaşi timp, ne obligă această nominalizare în articolul din The Times. Vreu să-I asigur pe turiştii ce au inclus Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac în planurile lor de vacanţă că vor avea parte de o experienta speciala, iar aventura trăită aici să

fie una plăcută, cu adevărat memorabilă” – Arnold Klingeis, initiatorul Proiectul de Marketing Turistic “Hotel of Ice Bâlea Lac.