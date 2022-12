O descoperire surpriză în depositul Muzeului Naţional Bbrukenthal dă prilejul pentru vernisajul unei expoziţii unice – Marele Furt din Muzeul Brukenthal: 1968, curatoriată de dr. Dana Roxana Hrib şi dr. Alexandru Constantin Chituţă. Expoziţia deschisă începând de luni, 12 decembrie 2022, ora 12:00, propune un exerciţiu de memorie reparativă în beneficiul Muzeului şi al comunităţii din care instituţia face parte din punct de vedere profesional, local şi naţional.

Jaful de artă s-a petrecut noaptea de 26/27 mai 1968. Atunci s-au furat 8 lucări de pictură europeană, estimate atunci la 25 de milioane de dolari. În 1998, 4 lucrări sunt recuperate din Statele Unite ale Americii şi sosesc în România în aeronava prezidenţială.

Descoperirea surpriză

După 50 de ani de la închiderea cazului, managerul interimar al Muzeului Naţional Brukenthal Alexandru Constantin Chituţă a descoperit un pachet voluminos în depozitul Muzeului, despre care nu se știa nimic.

,,În urma vizitei efectuate la preluarea mandatului, am observat în depozitul de artă europeană un voluminos pachet care, conform spuselor angajaţilor Muzeului Naţional Brukenthal, era în acea stare din 1968. Nu se cunoştea ce era în interior, ci era doar păstrat şi înregistrat în registrul inventar. Văzând această situaţie, împreună cu un reprezentant al Poliţiei de Patrimoniu Sibiu, am desfăcut acest pachet şi am observat cu toţii că în interior exista şasiul lucrării Moartea Cleopatrei de Anthony van Dick. Şasiul păstra urme de amprente dar şi bucăţi din pictura originală detaşată pentru probe, pictură aflată pe lateralul şasiului. Atunci a început ideea realizării unei expoziţii. Aşadar, după 50 de ani, realizăm o expoziţie în care pe lângă şasiul unei valoroase lucrări, singura pe care România o deţinea, realizată de ucenicul lui Rubens, A. Van Dick, avem în expoziţie şi rama artistului C. Amberger. Expoziţia aduce totodată o cercetare din arhiva muzeului şi din alte dosare şi… am găsit destule surprize cu privire la alte lucrări ce au dispărut din colecţia Brukenthal de la Avrig în 1926, 1944 şi 1948. Este o poveste unică la Muzeul Naţional Brukenthal. O poveste cu final deschis, încă patru lucrări sunt dispărute şi le aşteptăm din nou acasă. Până atunci am expus ceea ce am găsit şi ceea ce mai avem”, a declarat Alexandru Chituţă.

Expoziţia va putea fi vizitată în Sala Multimedia din Casa Albastră până în data de 26 februarie 2023. Expoziţia aduce şi o serie de produse unicat, special realizate cu acest prilej.