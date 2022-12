Nicu Ştefănuţă, europarlamentar USR (Renew Europe) a explicat sâmbătă la Sibiu că solicită Guvernului să clarifice dacă va finanţa construcţia viitorului spital judeţean, scrie Agerpres.

“Ajungem la concluzia că, fără sprijin guvernamental foarte clar, din partea domnului ministru Boloş şi din partea domnului ministru Rafila, eu nu văd cum avem finanţare la Sibiu. (…) Deci singura posibilitate care rămâne pe masă este ca în următoarea perioadă Guvernul României să spună că Sibiul este o prioritate. Vom da 200, spre 300 de milioane de euro, deci o sumă considerabilă”, a precizat sibianul Nicu Ştefănuţă.

Ştefănuţă a anunţat că a discutat la Luxemburg cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii (BEI), interesaţi să crediteze construcţia viitorului spital judeţean de la Sibiu, dar care i-au explicat că numai cu implicarea Guvernului, care să ajute cu cofinanţare, această investiţie evaluată la 500 de milioane de euro ar fi posibilă.

“Proiectul este matur, munca arhitectei este una apreciată la nivelul BEI, însă trebuie să vedem subiectul finanţării. (…) Ce am concluzionat din ceea ce am ce am discutat acolo? În primul rând, cele trei spitale regionale Cluj, Craiova şi Iaşi au finanţare asigurată. În luna septembrie au semnat acordul cu BEI. Au primit fiecare între două 200 şi 300 şi ceva de milioane. E suma cea mai mare pe care au primit-o, ceea ce reprezintă cam 50% din costurile spitalelor regionale. BEI preferă acele proiecte care au schemă de finanţare completă şi BEI poate finanţa până la 50% şi doar în cazuri excepţionale şi bine justificate până la 75% din valoare. (…) Dacă pornim de la această premisă, înseamnă clar că Sibiul are un proiect de fapt de spital regional. Pe scurt, pentru că are o mărime de spital regional, are o amploare şi costă exact la fel ca unul din cele trei mari spitale regionale şi ceea ce a explicat BEI este că, dacă se va finanţa un astfel de proiect, trebuie să facă o parte din schema guvernamentală completă”, a arătat Ştefănuţă.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat vineri că viitorul spital judeţean se poate construi fie cu finanţare din PNRR plus împrumut de la BEI, fie cu bani din POS plus credit la BEI.

“Noi suntem pregătiţi cu documentele pentru a depune acest proiect şi în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dar vestea bună este că a fost aprobat şi Programul Operaţional de Sănătate (POS) zilele trecute, care prevede, pe lângă spitalele regionale, şi spitalele judeţene”, a arătat preşedintele CJ Sibiu.

Potrivit acesteia, va fi nevoie şi de un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru a avea un spital nou la Sibiu.

“Împrumutul de la BEI este o variantă de cofinanţare şi am avut întâlnire cu reprezentanţii tehnici ai BEI, specializaţi pe construcţie de spitale şi feedbackul acestora a fost că proiectul întruneşte toate condiţiile pentru a beneficia de finanţare a Băncii Europene de Investiţii. Abordăm două variante, care sunt fiabile la acest moment: PNRR plus împrumut BEI sau POS plus împrumut BEI, acestea sunt cele două variante pentru care ne-am pregătit şi pentru care vom depune documentaţii”, a evidenţiat Daniela Cîmpean.

Preşedintele CJ a subliniat că proiectul noului spital judeţean Sibiu “este dimensionat pe nevoile reale ale sibienilor şi pe parcursul patologiilor care sunt cele mai frecvente şi în creştere la nivelul judeţului Sibiu”.

“A fost întocmită o analiză în ani de zile cu privire la gradul de ocupare al fiecărei secţii, analize cu privire la care sunt patologiile cele mai frecvente, care ne-au indicat faptul că la bolile oncologice şi cardio există o creştere şi trebuie să ne uităm în această direcţie. Iar studiul medical întocmit de oameni de specialitate (…) arată că acea structură (a noului spital n.red.) este structura de care Sibiul are nevoie”, a mai afirmat Daniela Cîmpean.