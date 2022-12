Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu invită publicul, în data de 16 decembrie, ora 18:00, la Centrul Cultural Habitus, la evenimentul de lansare a volumului „Dan. Perjovschi. The Horizontal Newspaper. A School of Text and Image”.

Vor vorbi Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al TNRS, artistul Dan Perjovschi, poetul Radu Vancu și Camelia Proca din partea Asociației ALEG, iar autoarea Gloria Luca va avea o intervenție înregistrată.

Accesul publicului în Centrul Cultural Habitus din Piața Mică nr. 4 este liber în limita locurilor disponibile.

Despre Ziarul Orizontal

„Ziarul Orizontal” este, cel mai probabil, cea mai longevivă intervenție artistică în spațiul public din România și cu siguranță, un experiment artistic unic la nivel mondial. „Ziarul” se întinde pe o suprafață de aproximativ 50 de metri lungime și 4 înălțime.

În mod ironic, momentul când Teatrul Național din București a renunțat la instalația „La Zid” a lui Dan Perjovschi a coincis cu prima intervenție din Sibiu, Teatrul Național „Radu Stanca” oferind astfel platforma atât de necesară pentru acest tip de intervenție culturală.

The Horizontal Newspaper, sala de clasă cu un singur perete, nu discriminează și nici nu închide ochii în fața discriminării. În plus, ca experiment artistic, respinge standardele duble. Ceea ce publicul internațional al lui Perjovschi poate vedea expus pe marile scene occidentale este disponibil și privitorilor care se plimbă pe bulevardul Corneliu Coposu din orașul Sibiu.

The Horizontal Newspaper a evoluat într-un „loc în timp” care nu ne scutește de erorile noastre sistematice, dar nici nu ne permite să ne scufundăm în disperare. Un punct fix din care Perjovschi ne oferă, de peste un deceniu, sens și un spațiu activ de libertate, autodeterminare, solidaritate și coerență.

Volumul „Dan. Perjovschi. The Horizontal Newspaper. A School of Text and Image” de Gloria Luca este disponibil pe www.curteaveche.ro și în librăriile din țară.

GLORIA LUCA este o artistă multimedia care activează în Madrid și Iași. A urmat cursul de post-master „Imagini Critice” de la Institutul Regal de Artă din Stockholm și deține, totodată, un masterat în fotografie și artă video și o licență în istoria și teoria artei de la Universitatea de Artă „George Enescu” din Iași. A expus lucrări în cadrul expozițiilor: Biennale Jeune Création Européenne, Montrouge, Franța (2019); KulturKontakt Austria, Viena (2018); Fundația Art Encounters, Timişoara (2018); ANTICAMERA&Guests: Dan Perjovschi și Eduard Constantin, VOID. Whiskey. Tango. Foxtrot, Galeria apARTe, Iaşi (2017); Ringturm Exhibition Centre, Viena (2015); National Gallery – Trade Fair Palace, Praga (2015).

DAN PERJOVSCHI este un desenator, ilustrator, scriitor, jurnalist și autor de performance român. Lucrările sale de artă reprezintă o combinație între desene, desene animate, artă brută și graffiti și se află temporar pe pereții muzeelor sau altor spații contemporane din lume. Dan Perjovschi abordează teme sociale de actualitate în operele sale și a avut un rol important în cultura românească, fiind ilustrator și autor de articole pentru Revista 22 din București. A avut expoziții în toată lumea: Statele Unite ale Americii, Portugalia, Spania, Germania, Ungaria, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Germania, Mexic, Brazilia, Coreea de Sud, China etc. În prezent, locuiește și lucrează în București și Sibiu.