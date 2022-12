Primul lot al autostrăzii Sibiu-Pitești este aproape gata și urmează să fie inaugurat curând. Locuitorii din Tălmaciu își doresc ca la această secțiune a să se adauge un nod rutier care să conecteze orașul lor cu autostrada.

Ioan Adrian Gică, președintele recent înființatei filiale a Partidului Forța Dreptei (PFD) din Tălmaciu spune că a inițiat o petiție în această privință cu doi ani în urmă. “Petiția am pornit-o acum doi ani prin Declic. Ea a fost preluată de domnul primar Valentin Ivan de la Sadu și s-a căutat un parteneriat public între primăria Tălmaciu, primăria Sadu și CNAIR. Documentația a ajuns în primă fază la biroul ministrului Cătălin Drulă. A fost aproape de a fi semnată, însă s-a schimbat ministrul și s-au reluat discuțiile, pentru că toate proiectele începute de Drulă au fost ”întoarse”. Am înțeles de la domnul primar că documentația este acum în atenția ministrului Grindeanu și este ca și aprobată. Lucrarea se va face pe un contract ulterior, deoarece autostrada se va deschide între timp”, declară președintele filialei PFD din Tălmaciu.

Ioan Adrian Gică susține că nodul rutier care are ca scop conectarea orașului Tălmaciu cu autostrada ar aduce beneficii semnificative pe plan local, și nu numai. “Eu nu am avut sprijin de la Primăria Tălmaciu. Cu siguranță, populația Tălmaciului – și nu numai ea – are nevoie de această conectare și mi se pare normal ca un oraș să aibă coborâre de pe autostradă, pentru că așa este normal în lumea civilizată. Această coborâre va deservi o zonă turistică ce va deveni în opinia mea foarte importantă pentru noi. Dacă drumul județean 105G Tălmaciu -Sadu-Râul Sadului va fi extins până la Păltiniș, atunci va fi o nouă posibilitate de a ajunge în Păltiniș din Tălmaciu, mult mai rapid decât de la Sibiu”, declară Gică.

Petiția locuitorilor din Tălmaciu a strâns până în prezent peste 400 de semnături și poate fi găsită aici.