O mare parte din restaurantele din Sibiu sunt recunoscute pentru serviciile de calitate oferite, dar care sunt cele mai bine cotate din oraș?

Recenziile turiștilor și ale sibienilor lăsate „la rece” pe Google Reviews sunt cele mai potrivite pentru a realiza topul celor mai apreciate restaurante din Sibiu. Multe dintre acestea au primit mii de recenzii din partea celor care le-au trecut pragul. După părerile postate, noul restaurant din Piața Mică, Sia a obținut în urma recenziilor media de 4.9 din 5. Fiind un restaurant nou în Sibiu recenziile sunt în număr mic, aproximativ 100, dar majoritatea pozitive.

„Mâncare bună, desert și mai bun. Staff super amabil și respectuos și servire ireproșabilă. Poate pe viitor aș dori să văd un meniu mai variat însă pentru început totul este perfect”, sau „Am fost la Sia Sibiu și am avut parte de o experiență completă și frumoasă. De la primirea amabilă, la mâncarea foarte bună. Am fost și cu câinele meu, cocker, și am rămas plăcut impresionată de amabilitatea tuturor”, spun clienții restaurantului.

Tot în Piața Mică, restaurantul Jap este recunoscut pentru servirea și mâncarea de calitate. Localul are o medie de 4.8, însă din doar aproape 500 de recenzii. Părerile celor care au trecut pragul restaurantului fac adesea referire la personal amabil și mâncare gustoasă. „Mâncare extraordinară, personal foarte amabil, locație excelentă. Am ales terasa din spate, fiind mult mai liniștită și având vedere către Biserica Evanghelică. Recomand”, sau „Nu e foarte greu să faci niște paste foarte bune, dar e foarte ușor sa le faci mediocre. Am mâncat aici o porție extraordinară de paste, iar ca bonus, și cheesecake-ul a fost peste așteptări”, se arată în recenzii.

În topul restaurantelor sibiene se clasează și Crama Sibiul Vechi, cu o medie de 4.5 puncte. Cu peste 3,600 de recenzii, restaurantul de pe strada Alexandru Papiu-Ilarian a lăsat o impresie foarte bună celor care au mâncat cel puțin odată acolo. „Cel mai bun restaurant din Sibiu. Mergeți aici cu încredere și nu veți regreta. Mâncarea excelentă, proaspătă, cu gust. Cartofi prăjiți naturali, nu congelați. Mâncarea de nota zece, personalul nota 10. Vom reveni cu siguranță. 10 ++++”, arată una dintre păreri. „Dacă ajungeți în municipiul Sibiu și nu poposiți și la acest restaurant să serviți masa, e ca și când nu ați ajuns la Sibiu. Poate va veți întreba “de ce?” Simplu, pentru că aici puteți servi mâncăruri tradiționale românești specifice zonei Ardealului. Nota 10 pentru amabilitatea și servirea personalului, am fost serviți destul de rapid, mâncărurile pe care le-am servit au fost foarte delicioase”, spune un alt client mulțumit.

Jacob Grillhouse Sibiu se află pe locul patru în topul restaurantelor din Sibiu. Cu o medie de 4.5 din 5, localul recent modernizat și redeschis are peste 2.000 de recenzii dintre care majoritatea sunt pozitive. „Pentru un prânz târziu a fost foarte bine, nu a fost aglomerat, personalul amabil, s-au mișcat foarte rapid. Nimic de reproșat!”, „Vă recomand sa experimentați gustul autentic al cărnii de vită. Profesioniști!”, sunt părerile unor clienți mulțumiți.

Benjamin Steakhouse & Bar se clasează pe locul cinci în topul localurilor din Sibiu. Din cele 3,200 de recenzii ale clienților, majoritatea sunt pozitive. „Am rămas cu o impresie bună. Am fost tratați cu respect, lucru ce s-a văzut și în mâncare. Fiecare detaliu din farfurie era bine pus la punct. Singurul lucru pe care l-aș putea reproșa ar fi prețul, 50 și ceva de lei un burger. În rest, nota 10. Recomand!”, spune unul dintre aceștia. Restaurantul are media 4.6 din 5.

Restaurantul care se situează pe locul șase se află pe strada 9 Mai. Este vorba despre La Cuptor, care a obținut media de 4.6 în urma recenziilor lăsate de turiști și sibieni. Cu peste 2,000 de recenzii, restaurantul este foarte lăudat. „Mâncarea a fost foarte bună și gustoasă! Un loc unic la care m-aș întoarce cu drag sa încerc alte bucate din meniu. Mulțumim pentru ospitalitate!”, se arată într-o recenzie. „Dacă treci prin Sibiu și vrei să te bucuri de bucate alese, La Cuptor este locul potrivit. Gustul si aromele sunt la un nivel cum rar găsești. Aceste minuni culinare sunt duse la nivel de artă”, spune un alt vizitator al restaurantului.

Se spune că la Twenty Pizza se găsește cea mai bună pizza din Sibiu. În căutările de pe Google, restaurantul primește media de 4.6 și are peste 1,600 de review-uri. „Este, cu siguranță, cea mai bună pizza pe care am mâncat-o vreodată. M-a surprins în mod plăcut diversitatea meniului. Ingredientele sunt proaspete și de calitate, bonus pentru acele sosuri delicioase! Personal prietenos, servire impecabilă, iar muzica este în ton cu atmosfera relaxantă și intimă pe care o oferă restaurantul. Recomand cu căldură. Voi reveni pentru desert”, spune unul dintre cei care au trecut pragul restaurantului.

Cum nu totul poate fi perfect, un client a observat o problemă cu personalul. „Mâncare foarte bună, doar fetele puțin arogante”.

Arini Terasa, unul dintre cele mai noi restaurante apărute în Sibiu a primit și el media de 4,6 puncte. Recenziile sunt și ele într-un număr foarte mare, peste 700, în cele mai multe fiind apreciată locația acestuia. „Un loc superb. Un loc spațios, frumos aranjat. Aproape de parc. Mâncare bună și ospătari foarte atenți. Cantitate de mâncare mare pe lângă calitatea ei bună”, spune unul dintre clienți.

„Locul este minunat, mâncarea foarte gustoasă și chelnerii foarte ospitalieri. Recomand cu drag”, spune un alt client.

În top se află și restaurantul Hermania. Cu aproape 3.000 de recenzii, acesta a reușit să primească o medie de 4,5. „De la locație, aranjamentul locației, ospătari, servire, la mâncare, gustul mâncării, preț, totul a fost excepțional. Recomand cu încredere. Bravo Hermania!!”, este recenzia unui client.

”Un restaurat cu tradiție, mâncare de calitate și servicii impecabile! Au în incintă și o băcănie cu produse Albota, care merită atenția. Totul a fost excelent, atât la prânz, cât și la cină!”, spune un alt client care a plecat mulțumit de la restaurantul Hermania.

Restaurantul Prima se află și el printre cele mai apreciate localuri din Sibiu. În urma recenziilor lăsate de sibieni și turiști, restaurantul a reușit să obțină o medie de 4,5 puncte. Pe lângă media mare, recenziile sunt în cea mai mare parte pozitive.

„Dacă sunteți în trecere prin Sibiu nu ezitați să serviți cea mai buna ciorbă de burtă și nu numai. Nu se poate plăti cu cardul. Doar cash. Dacă vă este foame tare și serviți ciorbă și doriți și felul 2, nu prea mai are loc. Ciorba se servește aducând tot bolul la masă iar ce rămâne după ce ți s-a pus în farfurie care și ea este destul de mare, bolul cu ciorbă rămâne lângă tine în care mai este de o farfurie”, își arată mulțumirea un client într-una dintre cele peste 1,300 de recenzii.

Restaurantul Kulinarium se află și el în topul restaurantelor din Sibiu frecventate de turiști și sibieni datorită calității mâncării și a atmosferei. Cu peste 3,000 de recenzii, restaurantul din Piața Mică obține o medie de 4.4 puncte. „Mâncarea bună” este una dintre principalele laude făcute de cei care au trecut pragul restaurantului poziționat în centru.

„O experiență de nota 20”, așa își arată satisfacția una dintre persoanele care au luat masa la Kulinarium. „Tocmai am terminat de mâncat ciorba țărănească in pâine și ciorba de văcuță. Pot să spun ca au fost delicioase. Servirea a durat mai puțin de 10 minute, iar ospătarul a fost foarte amabil. De asemenea, limonada cu apă minerală a fost ce trebuie. Recomand cu căldură!”, spune clientul Dan într-o altă recenzie.

Pardon, restaurantul de pe „Cea mai frumoasă stradă din Sibiu” se află și el în clasamentul localurilor de top, cu o notă de 4,4. Din cele peste 2.000 de recenzii cele mai multe sunt pozitive. „Pe scurt, totul a fost superb” sau „Un restaurant bun cu terasa mare în față. Sunt produse atât de porc, vită, fructe de mare, paste, pizza cât și supe cremă. Mâncarea este bună. Servirea este bună și promptă. Personalul este amabil. Plata se poate face cu cash sau card. Prețurile sunt undeva în zona de mijloc. Am observat dezinfectarea meselor după fiecare client care pleacă” sunt recenziile lăsate de doi clienți care au fost mulțumiți de serviciile oferite Pardon.

Cu toate că nu se află în centrul Sibiului, Turtha Sweet & Savory este foarte apreciat atât de sibieni, cât și de turiștii care ajung în zonă. Cu o medie de 4,4 puncte și cu peste 400 de recenzii, restaurantul poate fi considerat unul „de încredere”. „O oază de liniște în apropierea centrului. Grădina este extrem de plăcută, o atmosfera relaxată, mâncare excelentă. Deserturile au fost de asemenea foarte bune. În ansamblu a fost o experiență plăcută. Recomand cu încredere acest loc, eu cu siguranță voi reveni”, se arată părerea unui client.

Printre recenziile pozitive se poate observa însă și nemulțumirea unor clienți. „Locația mișto! Servirea lasă de dorit, foarte arogantă si deloc orientată spre client! Mâncarea ok….”

Cele mai slab notate restaurante din Sibiu

La polul opus, cele mai slab notate restaurante din Sibiu au medii sub 4 puncte.

Amber Caffe este unul dintre restaurantele care are una dintre cele mai mici medii, în urma celor 400 de recenzii. Cu 3.5 acesta nu reușește să fie poziționat printre cele mai bune restaurante din Sibiu. Părerile referitoare la acest restaurant sunt împărțite. Mulți i-au oferit cinci stele, dar la fel de mulți sunt și cei care i-au dat doar o stea pe motivul că „mâncarea este mult sub medie și timpul de așteptare muuuult prea mare”.

Restaurantul Gatsby de pe Nicolae Bălcescu are, de asemenea, o medie mică, de 3,8. În cele peste 160 de recenzii, cei mai mulți au avut nemulțumiri referitoare atât la modul de servire, cât și la mâncare. „Mâncarea a venit rece și nefăcută absolut deloc. Două persoane am comandat același lucru (frigărui de vită), una a fost extrem de arsă, iar cealaltă nefăcută și rece. Nu recomand”, „Mâncare de slabă calitate, prețul nu este justificat pentru ceea ce se primește. Pe lângă aceasta, timpul de așteptare este foarte mare”, se arată în două recenzii.

Restaurantul Fain din centru are media de doar 3.9 și 663 de recenzii. Restaurantul le-a lăsat un „gust amar” mai multor clienți. „Locația deosebită, la prețul consumației se adaugă atmosfera, altfel nu se justifică preturile afișate. Servire promptă, ospătari atenți”, spune unul dintre clienți.

„Cinci stele pentru atmosfera de club si pentru staff. Mâncarea nu prea satisfăcătoare, foarte aglomerate mesele. Fără o rezervare in prealabil slabe șanse sa găsiți liber. Interiorul este frumos decorat, personalul foarte prompt”, arată o altă recenzie lăsată restaurantului.

Cele mai multe comentarii negative sunt la adresa personalului, care ar fi nepoliticos. „Personal foarte îngâmfat, îți vorbește de sus, Încurcă comenzile și tot el îți vorbește urât deși este vina lui. Nu mi-a plăcut ca a venit o femeie și un bărbat să vândă lavanda și imediat i-a dat afară vorbindu-le urât, spunând că nu îl interesează că plouă și să iasă în ploaie. Mi s-a părut foarte nerespectuos și prost crescut …. Nu recomand”, spune un client.

Nici Pizza „Casa Romană” nu are o notă prea mare. În urma celor peste 600 de recenzii, a obținut doar o medie de 4.00. „Cartonul în care e transportata pizza e mai comestibil decât ea. Ingrediente ieftine, servită aproape rece chiar și în local, la delivery să nu mai zic. Am mâncat de 3 ori, dar știu sa nu mai mănânc cât trăiesc de aici”, este una dintre cele mai dure recenzii. Alți clienți nu au fost mulțumiți de comportamentul personalului. „Mâncarea bună, însă la capitolul personal…cam lasă de dorit. Locația este frumoasă și prețurile normale”.

Recenziile la toate restaurantele din Sibiu se găsesc aici.