Luna aceasta, Shopping City Sibiu este gazda unui artizan local, producător de mic mobilier și obiecte din lemn inedite. Wood Crafts este un proiect crescut în pandemie de Cristian Farago și soția sa Smaranda, câștigător al campaniei de susținere a micilor artizani sibieni, prin care centrul comercial oferă unei afaceri locale creative spațiu gratuit de expunere, consultanță pentru promovare și strategie de branding, timp de o lună.

Originari din Târgu Mureș, Cristian și Smaranda Farago, în vârstă de 30, respectiv 26 de ani, s-au mutat la Sibiu în 2018 și au pus pe picioare S & C Wood Crafts trei ani mai târziu, în plină pandemie, meșterind inițial mici obiecte din lemn pentru propria locuință. Astăzi, proiectul este o veritabilă afacere de familie, cei doi producând mese pentru dining, măsuțe de cafea, platouri, tocătoare pentru bucătărie și mici obiecte de decor.



De la inginerie, la tâmplărie

De profesie inginer, Cristian lucrează în prezent în Sibiu la o fabrică de produse din infrastructura smart. Anul pandemic 2020 a fost unul greu, ca mulți alții, a trebuit să se reinventeze în perioada aceea, a fost nevoit să se reinventeze. Împins de nevoie și fără să aibă vreo expertiză în lucrul cu lemnul, s-a bazat pe ambiție, talent și îndemânare, dar și pe sprijinul soției sale, care a preluat partea de design și promovare.

„În 2020, când a început pandemia, am intrat în șomaj tehnic la fabrica la care lucram. Din mult timp liber și din ambiție, văzând obiecte făcute de alții, am zis că pot să fac și eu. Am luat un aparat de mână, am găsit prin vecinii socrului meu niște bucăți de lemn și am făcut un platou. Apoi am descoperit rășina epoxidică și am început să fac experimente: întâi o masă pentru noi, după aceea încă una pentru un prieten și tot având mult timp liber, am zis să vedem dacă ar mai fi și alții interesați de piesele noastre”, povestește Cristian.

Primele comenzi internaționale

Inițial fără prea mult succes, afacerea a prins aripi abia anul aceasta, după ce o clientă foarte mulțumită le-a lăudat produsele în social media.

„În vară am făcut o serie de mese pentru o doamnă din Sibiu, cu o comunitate destul de mare. A fost încântată de calitate și de interacțiunea cu noi, de faptul că pe tot parcursul producției am întrebat-o cum dorește să realizăm anumite detalii. A pozat mesele și le-a postat pe Facebook. De acolo ne-au venit mai multe comenzi, din țară, dar și din străinătate – am reușit să livrăm internațional în Austria și Olanda.”

Lemn reciclat, doar din depozite locale

Obiectele care ies din mâinile lui Cristian au ceva aparte. Toate sunt realizate din lemne salvate de la foc. „Încercăm să găsim lemn cât mai imperfect, cu cât mai multe detalii care pot să-l facă unic și inedit. Nu există două bucăți la fel. Pentru măsuțele de cafea folosim lemn reciclat, mergem pe la depozitele de lemn din zonă și încercăm să salvăm de la foc piesele cele mai interesante – buștenii crăpați, găuriți, cu urme de insecte, cu putregai – care la final, împreună cu rășina epoxidică, dau un rezultat fain. Pentru mesele de dining luăm lemn tot din depozite locale, niciodată din marile centre comerciale, ci de la particulari care prelucrează bușteni”, explică artizanul.

Pentru viitor, Cristian își dorește să dezvolte afacerea, căutând mereu modele și combinații noi. „Lucrurile pe care știm să le facem încercăm să le facem cât mai bine, la o calitate cât mai înaltă. Încercăm să găsim modele noi, să gândim combinații noi, să fie un pic alfel, ne luăm inspirația de peste tot și suntem deschiși la sugestiile clienților.”

Deși abia deschis, noul stand din Shopping City Sibiu i-a adus deja mai multă vizibilitate și feedback pozitiv din partea clienților. Standul S & C Wood Crafts rămâne deschis la Shopping City Sibiu până pe 5 ianuarie 2023.

