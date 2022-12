Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a publicat un proiect de act normativ pentru exproprierea imobilelor de pe traseul Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, valoarea estimată a despăgubirilor fiind de 11,89 milioane de lei.

„Prin prezentul proiect de act normativ este necesar a fi aprobată suma totală de 11.892,1 mii lei, reprezentând despăgubirile individuale estimate de expropriator, aferente imobilelor proprietate privată constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu – Făgăraş”, aflate pe raza pe raza localităților Boiţa,Tălmaciu, Turnu Roşu, Racoviţă, Avrig, Cârţa, Porumbacu de Jos, Arpaşu de Jos, din judeţul Sibiu, respectiv pe raza localităților Ucea, Viştea,Voila, Drăguş, Beclean, Recea, Municipiul Făgăraş și Mândra, din judeţul Braşov”, se arată pe site-ul MTI, anunță Adevărul.

Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Autostrada Sibiu – Făgăraş”, este necesar a fi expropriată o suprafață de 7.538.451 mp, reprezentând 7.315.427 mp teren şi 223.024 mp construcții. Suprafața necesară a fi expropriată este aferentă unui număr de 5.707 imobile proprietate privată.

Autostrada Sibiu – Făgăraş va face parte din reţeaua TEN-T Core care va traversa România Vest – Est, pe ruta Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Bucureşti – Constanţa.

Viziunea stategică a proiectului definită in MPGT este creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T prin reducerea timpilor de deplasare prin dezvoltarea de proiecte sustenabile cu impact pozitiv asupra dezvoltării regionale care in acelaşi timp respectă reglementările de mediu.

Proiectul Autostrazii Sibiu – Făgăraş îmbunătăţeşte major eficienţa reţelei de transport din România prin reducerea timpului de deplasare între Sibiu şi Făgăraş şi implicit îmbunătaţirea conectivităţii la nivel regional. Proiectul de autostrada este oportun deoarece asigură un parcurs mai rapid pentru traficul pe distanţe lungi de pasageri şi mărfuri, prin viteza ridicată de deplasare, prin reducerea costurilor operaţionale şi prin îmbunătaţirea siguranţei circulaţiei.

Totodată proiectul are impact limitat asupra mediului care ia în considerare riscurile schimbărilor climatice, precum şi măsurile de adaptare şi reducere a impactului asupra mediului.

Obiectivul de investiţie Autostrada Sibiu – Făgăraş face parte din rețeaua rutieră TEN-T Central, obiectivul fiind, de asemenea, cuprins în Master Planul General de Transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, fiind identificat în cadrul Anexei nr. V. Acesta reprezintă o prioritate absolută la nivel național, astfel cum rezultă din analiza Modelului Național de Transport, iar dezvoltarea infrastructurii rutiere prin construcția unei autostrăzi în lungul acestui coridor va conduce la creșterea traficului rutier prin generarea de noi călătorii și atragerea de noi investiții în ariile urbane.

În prezent legătura dintre oraşele Sibiu şi Făgăraş se realizează prin intermediul DN 1 încadrat ca drumul naţional european E68 care are câte o banda pe sens.Traficul rutier in continuă creştere conduce la necesitatea îmbunătăţirii şi eficientizării reţelei de transport , îmbunătăţirea conectivităţii la nivel regional in vederea ameliorării mobilităţii populaţiei, scăderea numărului de accidente, reducerea timpilor de călătorie şi punerea in aplicare a proiectelor economice şi de mediu, explică autorii proiectului.

Traseul autostrăzii Sibiu – Făgăraş se va desfăşura între localitatea Boiţa, judeţul Sibiu la intersecţia cu Autostrada Sibiu – Piteşti şi municipiul Făgăraş.

Traseul este amplasat pe teritoriul administrativ a două judeţe:

– judeţul Sibiu de la km 0+000 – km 38+300 , oraşele Tălmaciu , Avrig şi comunele Boiţa, Turnu Roşu, Racoviţă, Porumbacu de Jos,Cârţa, Arpaşu de Jos respectiv

– judeţul Braşov de la km 38+300 – km 68+050 comunele Ucea, Viştea,Voila, Drăguş, Beclean, Recea, Sâmbăta de Sus, Mândra şi Municipiul Făgăraş.

Autostrada Sibiu – Făgăraş are o lungime de 68,05 km şi se împarte în 4 tronsoane distincte:

Tronsonul 1 – km 0+000 – km 14+253 are o lungime de 14,253 km între localităţile Boiţa şi Avrig – Marsa( DJ 105G)

Tronsonul 2 km 14+253 – km 34+175 are o lungime de 19,922 km între localităţile Avrig – Marsa( DJ 105G) şi Arpaşu de Jos ( DN1)

Tronsonul 3 km 34+175 – km 51+785 are o lungime de 17,610 km între localităţile Arpaşu de Jos ( DN1) – Sâmbăta de Sus ( DJ 105B)

Tronsonul 4 km 51+785 – km 68+050 are o lungime de 16,265 km Sâmbăta de Sus ( DJ 105B) – municipiul Făgăraş

Autostrada Sibiu – Făgăraș a fost lansată la licitație pentru proiectare și execuție în această vară. Până in prezent, au fost depuse oferte pentru tronsonul 4.