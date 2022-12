Karlo Letica este croatul din campionatul României care a fost coleg cu mulți dintre jucătorii care au ajuns în semifinalele Campionat Mondial din Qatar. Portarul celor de la FC Hermannstadt spune că nu și-a luat gândul de la Naționala croată și că se bucură că evoluează la Sibiu.

Portarul lui Hermannstadt a prins câteva selecții în echipa națională a Croației imediat după Cupa Mondială din 2018.

Goalkeeperul de 2,01 metri spune într-un interviu în Prosport că nu și-a luat gândul de la echipa națională și regretă că nu este în Qatar.

Karlo, cum ai trăit meciul Croația – Brazilia?

E un sentiment foarte plăcut să urmăresc naționala noastră și sigur că în acel meci Brazilia a fost favorită, dar este o bucurie să vezi naționala țării tale câștigând. Brazilia, la începutul Cupei Mondiale, a fost favorită să câștige, iar acum suntem în semifinale. Este un lucru mare pentru o țară mică precum Croația.

Croația este țara care exportă cei mai mulți fotbaliști pe cap de locuitor din lume. De ce sunt croații atât de buni la fotbal?

Știu că mulți jucători croați joacă peste tot în lume. Ce pot să spun? Poate este mentalitatea noastră sau talentul sau nu știu, dar așa este. Nu pot să explic.

Îl cunoști pe Livakovic. Ce spui despre prestațiile lui Livakovic?

Am jucat unul împotriva celuilalt de câteva ori și am fost împreună la echipa națională. Pot spune doar lucruri bune despre evoluția lui Livakovic, ca și pentru el ca persoană. Merită ce i se întâmplă. A apărat 4 penalty-uri și a făcut un meci foarte bun împotriva Braziliei. A avut o zi foarte bună cu Brazilia. Dacă își va păstra nivelul de la Cupa Mondială i-ar putea fi mai bine. Are multă încredere în el acum și încrederea îți aduce parade bune.

Livakovic a rămas în Croația până la 27 de ani. Crezi că ai fi rămas și tu la echipa națională dacă făceai la fel?

Cred că pot să mă întorc la echipa națională. Calitățile mele m-au dus acolo în acea perioadă, imediat după Cupa Mondială din 2018. Sunt convins că pot să mă întorc. S-au întâmplat câteva lucruri la care nu m-am așteptat și care au mers în direcția greșită după câteva alegeri greșite pe care le-am făcut, dar asta e viața. Voi da totul pentru a reveni în națională pentru că să joci pentru țara ta te face mândru. Nu știu cum să explic aceste lucruri, ce simți când joci pentru țara ta. Este un sentiment diferit.

Când te uiți la meciuri regreți că nu ești acolo?

Regret că nu pot să fiu în Qatar, dar o să fac tot posibilul să fiu la altă Cupă Mondială sau alt turneu european. Regret și că nu pot fi în tribune să simt atmosfera stadionului, dar am munca mea aici și obligațiile mele. Dar mă bucur că joc fotbal și că joc aici în Sibiu.