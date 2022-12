De luna aceasta, experiența gastronomică din Sibiu este mai bogată cu un restaurant, și nu de orice fel, ci cu specific japonez, o raritate în peisajul local și o atracție sigură pentru cunoscători și novici deopotrivă.

Radu Bejenari, în vârstă de 30 de ani, din Chișinău, este cel care a adus bucătăria japoneză în inima Transilvaniei, dar și la malul Mării Negre și în buza Dunării. A fondat Enjoy Sushi la începutul acestui an alături de partenerii săi de afaceri: Victor Busmachiu, cu care deține franciza Tucano Coffee în Constanța, Chef Alex Comerzan – câștigătorul sezonului 7 Chefi la Cuțite și Adrian Oprea, co-fondatorul Bro Burger din Vama Veche. În doar câteva luni, cei patru au deschis trei restaurante Enjoy Sushi, toate în rețeaua de centre comerciale NEPI Rockcastle, la Constanța, Galați și Sibiu.

Restaurantul Enjoy Sushi din Promenada Sibiu este primul resturant full-service din rețea, oferind o expriență completă de fine dining.

Ați deschis recent un restaurant Enjoy Sushi în Promenada Sibiu. Bucătăria japoneză e o raritate în peisajul sibian și în general, în țară. Cum a fost primit de clienți?

Radu Bejenari: Foarte bine, deși pentru început traficul e mic, dar toți clienții sunt mulțumiți și noi ne simțim bine. Primim doar recenzii pozitive. Iar faptul că sunt puține restaurante nu e neapărat un lucru rău. Sushi nu mănânci de foame, mănânci pentru gust. Adică eu cred că oricine vrea ca măcar o dată pe săptămână să încerce ceva diferit de bucătăria tradițională.

Au oamenii gustul educat pentru sushi? E totuși o mâncare exotică.

R.B.: Da, cu siguranță. Sibiul e aproape de Brașov, de București, lumea circulă. Noi avem mulți prieteni în Constanța și în 2018 plecau din Constanța la București ca să mănânce sushi, pentru că la vremea aceea chiar nu era niciun restaurant de sushi în orașul lor. Acum sunt câteva. Și cred că exact așa se întâmplă și în Sibiu. Cine a mâncat o dată undeva, va fi dispus să plece în călătorii ca să mai mănânce sushi. De asta trebuie adus și pe piața locală.

Care este povestea Enjoy Sushi? De ce un restaurant japonez?

R.B.: Am simțit lipsa acestei nișe în România. Bucureștiul are suficiente restaurante japoneze. În rest, nu prea sunt sau, dacă sunt, nu sunt de calitate. Iar eu pe unde am fost, prin țară, nu am văzut bucătărie japoneză așa cum ar trebui să fie.

Ați călătorit în Japonia?

R.B.: Nu. Inspirația a venit din Chișinău, pentru că acolo, de cel puțin 12 ani, sushi se găsește, practic, în fiecare local. Pe lângă cele specializate, orice restaurant are meniu special de sushi. Așa e în tot Chișinăul. Iar eu am vrut să aduc acest trend și în orașele din România. La București există rețeaua Sushi Terra, tot a unor băieți din Chișinău, doar că ei s-au axat pe Capitală și au rămas acolo.

Cine este chef în bucătăria Enjoy Sushi din Promenada?

R.B.: Alex Comerzan se ocupă de tot ce înseamnă bucătărie, el creează rețetele pentru toată rețeaua.

Câte restaurante aveți în rețeaua NEPI Rockcastle?

R.B.: Sunt trei și toate în rețeaua NEPI Rockcastle, la City Park Constanța, Shopping City Galați și acum la Promenada Sibiu. În mai 2022 am dechis primul restaurant în Constanța, 18 noiembrie – Galați, 1 decembrie – Sibiu.

Foodcourt-urile sunt în general asociate cu fast-food-ul și mai rar cu bucătăria gourmet. Cum se integrează filosofia Enjoy Sushi în acest univers variat al mâncărurilor ușor accesibile oricui?

R.B.: Pentru noi este un spațiu comercial care corespunde tuturor cerințelor: are trafic organic, locuri de parcare suficiente, amplasare bună, iar noi nu targetăm doar oamenii din mall, ci orașul Sibiu. Oamenii care vin la foodcourt exact cum ați zis, cu ideea să mănânce ceva pe fugă, măcar o dată vor încerca ceva diferit, într-un restaurant a-la-carte, cu ospătari, cu terasă, cu bar. E o experiență pentru ei. E ceva suplimentar în zona de foodcourt pentru clienții mall-ului. Dar noi targetăm și clienți care poate altfel n-ar veni deloc la mall. Așadar noi nu suntem un restaurant de foodcourt, ci un restaurant full-service, mai ales la Sibiu, care e primul de această natură. La Constanța și Galați, fiind spațiul mai mic, mâncarea este tot a-la-carte, adică se face la comandă, dar poți doar să vii să ridici comanda, pe când la Sibiu avem restaurant cu ospătar și un bar foarte bine echipat.

Ce planuri de viitor aveți?

R.B.: Vrem să extindem rețeaua și în alte orașe. Iași, Brașov, Cluj sunt prioritare pe lista noastră.