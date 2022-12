Rețete unice și povești ale locatarilor de la Căminul pentru Vârstnici Dr. Carol Wolff s-au adunat într-o carte de bucate, lansată astăzi, 15 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă. Această carte ne învață să gătim și ne ajută, prin poveștile pe care le conține, să cunoaștem oamenii din spatele rețetelor.

,,Bunica gătea, bunicul savura” așa se numește cartea de bucate ”creată” la Căminul pentru Vârstnici Dr. Carol Wolff. „Ne întâlnim des cu locatarii să facem activități împreună, dar niciodată nu ne-am întâlnit până acum ca să prezentăm o carte care a fost redactată cu rețete din experiența locatarilor noștri. Este o experiență pe care n-am avut-o până acum”, a spus Ortrun Rhein, directoarea căminului.

Cartea cuprinde atât rețete specifice sașilor, cât și rețete ce țin de bucătăria transilvăneană. ,,Am fost patru persoane care s-au ocupat de redactarea interviurilor. Sarcina noastră a fost să discutăm în liniște cu locatarii care au dorit acest lucru. Ideea a fost să nu facem o carte de bucate obișnuită, ci rețetele să fie completate de niște date personale, de portrete ale autorilor. Am vrut să avem o carte de bucate care se leagă și de viața de azi, de ieri sau de alaltăieri, de viața locatarilor, și cred că am reușit acest lucru. Deci veți găsi, pe lângă rețete și ceva despre oameni, și veți găsi niște poze foarte bine lucrate. Am vrut să fie ceva specific acestui cămin și locatarilor săi”, a declarat Gerold Hermann, un autor al cărții.

Cartea conține rețete vechi de zeci de ani

Unicitatea cărții vine din faptul că, pe lângă rețetele de bucate, avem posibilitatea să cunoaștem locatarii căminului. De exemplu, pasionații de prăjituri o pot cunoaște pe doamna Annemarie Lux, care a prezentat rețeta pentru ,,Coronițe cu vanilie” și care a povestit cât de mult iubesc nepoatele ei aceste fursecuri. Rețeta din carte este culeasă din caietul ei propriu de rețete, pe care a început să îl scrie când era în liceu.

Cartea a fost finanțată de Departamentul pentru relații Internaționale din cadrul Secretariatului General al Guvernului României, prin intermediul Forumului Democrat al Germanilor din România și al Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu. Au fost tipărite 700 de exemplare, este scrisă în două limbi – română și germană – și poate fi obținută în urma unei donații la Forumul German sau la căminul Dr. Carl Wolff. Cartea a fost coordonată de Hannelore Baier, Adriana și Gerold Hermann și Ursula Philippi.

Rețetele pe care le puteți găsi în carte sunt: gulii umplute, supă de legume, ciorbă de salată, dovlecel pane, „schmarrn” din chifle, papricaș cu „sätzle”(vrăbiuțe), mălai, tort de griș înecat, papanaș, friptură din piept de curcan, prăjitură cu rubarbă, coronițe cu vanilie, ardei umpluți, ciulama de pui, supă de hasmațuchi, tort de bezea, tort „trunchi de copac”, hencleș cu smântână, biscuiți, salată italiană, prăjitură Radio, musaca, melci cu nucă și multe altele.

Pentru a marca venirea sărbătorilor, căminul pentru vârstnici va pregăti locatarilor în perioada următoare bucate specifice sezonului, inclusiv sarmale, ciorbă de varză cu cârnăciori, și prăjituri.