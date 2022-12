Sibienii sunt invitați să petreacă noaptea dintre ani cu un spectacol în Piața Mare. Mai exact la Revelion concertează Irina Rimes și sibienii de la Domino. Primăria a finanțat specacolul cu 250.000 de lei pe Agenda Culturală.

Irina Rimes este capul de afiș pentru noaptea de Anul Nou la Sibiu. Pe scenă vor mai fi cei de la Domino și DJ-ul sibian, FunkyDrop.

”Cea mai faină petrecere de Revelion din Sibiu are loc în inima orașului, cu un spectacol extraordinar oferit de 🎶 IRINA RIMES și our local heroes, trupa 🎶 DOMINO. Te așteptăm să te bucuri de muzica bună și sa petreci alături de artiști extraordinari. Petrecerea începe și se termină cu FUNKYDROP, DJ-ul cu cele mai variate și complete set-uri, perfecte pentru cea mai importantă petrecere din an”, așa sună anunțul făcut de cei de la Events for Tourism, cea care organizează spectacolul.

De menționat că întreg show-ul a fost finanțat cu suma de 250.000 de lei de către Primărie, prin Agenda Culturală pe anul 2022.