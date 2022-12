COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI CLUJ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Asigurare versant contra caderilor de pietre sector drum DN67C km80+500-81+000 partea dreapta; km88+500- 89+000 partea dreapta; km91+000-91+800 partea stanga; km102+750- 03+000 partea stanga; km126+000-127+000 partea dreapta; km112+000-114+000 partea dreapta; km 127+000-128+000 partea stanga”, propus a fi amplasat in comunele Jina, Sugag si Sasciori.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu din str. Hipodromului, nr. 2A , in zilele de Luni-Joi, intre orele 8,00- 16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu.