Dana avea doar 35 de ani. Era înconjurată de o mulțime de oameni, era o prietenă devotată și un om care știa să se facă plăcut. Toți cei care au cunoscut-o vorbesc, azi, la trecut despre ea, iar asta fiindcă, în urmă cu zece zile, a fost ucisă cu sânge rece. Cel care i-a luat viața este chiar nepotul ei, un tânăr în vârstă de 17 ani, care trebuia să-i poarte femeii de grijă, ea fiind nevăzătoare. Doar că, în noaptea de 6 decembrie, banii i-au luat mințile. Când Dana dormea, adolescentul a înjunghiat-o cu un cuțit în zona gâtului, a lovit-o cu un obiect din fier în cap, iar mai apoi a violat-o. Trupul neînsuflețit a fost găsit abia la o săptămână distanță de la comiterea faptei. Autorul crimei a fost identificat, iar acum se află în arestul poliției.

Decesul Danei, femeia de 35 de ani din Mediaș, a venit ca un trăznet pentru apropiații acesteia. Încă nu le vine să creadă că femeia nu mai este printre ei. Cu toții o descriu ca fiind o prietenă bună, iar acum îi transmit ultimele gânduri.

Familia și prietenii, îngenunchiați de durere

Prietenele femeii ucise i-au transmis, pe rețelele de socializare, cuvinte înduioșătoare. „Nu am crezut că voi ajunge vreodată să îți scriu aceste cuvinte. Pentru mine vei rămâne în continuare așa cum te știam. Veselă, încrezătoare, frumoasă și bună la suflet. Încă mai sunt obișnuită să primesc mesaje de la tine, apeluri, să te sun… Nu am mai apucat să ne vedem amândouă așa cum am plănuit. De ce??? Dumnezeu să te primească sus în ceruri lângă el, suflet blând”, este mesajul transmis de Roxana, o bună prietenă a Danei, femeia ucisă la Mediaș.

„Inima mea frumoasă, m-ai lăsat sufletul meu bun. Tot timpul am avut grijă de tine. Of, Doamne, nu m-am gândit că vei pleca de lângă noi, iubirea mea. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet bun. Nu o să te uit niciodată, mereu o să-mi amintesc de tine, draga mea. Mi-e foarte dor de tine, nu te-am mai văzut, suflet bun. La cine mă mai duc eu zi de zi? Te voi iubi o viață, inima mea”, a fost mesajul Denisei, una dintre apropiatele Danei. „Nu îmi vine să cred! Trebuia să ne vedem zilele acestea. Dumnezeu să te odihnească în pace, prietena mea dragă”, este mesajul Anei, una dintre prietenele Danei.

Și fratele acesteia i-a scris un mesaj dureros. „Sora mea, ce durere mi-ai lăsat în inimă”, este mesajul lui Cornel, fratele Danei.

Tragedia de la Mediaș – Ucisă și violată de propriul nepot

Ceea ce s-a întâmplat în seara de 6 decembrie la Mediaș este tragedie greu de imaginat și de perceput. Dana a fost ucisă de nepotul ei, în vârstă de 17 ani, care locuia în același apartament cu ea, pentru a o îngriji, ea fiind nevăzătoare. Când a adormit, în acea seară, puțin după ora 22:00, a înjunghiat-o pe aceasta cu un cuțit în zona gâtului și i-a aplicat mai multe lovituri în cap cu un obiect din fier. În urma loviturilor primite, victima a decedat. Imediat după aplicarea loviturilor, băiatul „a întreținut cu victima decedată un raport sexual normal”, au transmis procurorii. Imediat, criminalul a furat banii pe care femeia îi ținea în casă și, zilele următoare, i-a folosit fără drept cardul bancar.

Vă reamintim că tânărul a fost prins la o săptămână distanță de oamenii legii, după ce tatăl lui a găsit-o pe femeie decedată. Băiatul a fost reținut și, ulterior, a fost arestat preventiv. (DETALII AICI)