Piața Mare a fost plină de oameni îmbrăcați în Moș Crăciun, vineri seara. Toți s-au unit pentru un scop unic și au alergat pe un traseu de trei kilometri pentru a-i ajuta pe ”Zburători” – echipa de baschet în scaune rulante din Sibiu.

Costumați în Moș Crăciun, zeci de sibieni s-au strâns în Piața Mare unde a fost linia de start a faimoasei curse ce poartă numele de „Marea MoșMondeală”. Participanţii au împărţit bomboane trecătorilor şi au fost admiraţi şi fotografiaţi de turiştii suprinşi să vadă atâţia moşi într-un singur loc.

„Este a cincea ediție a evenimentului, alergăm pentru persoanele cu dizabilități, la fel am procedat și anii trecuți. Ei sunt un exemplu pentru noi, sunt tot ceea ce poate fi mai bun, ne demonstrează de fiecare dată că sunt unici și atunci noi îi susținem, sunt colegii noștri din Clubul Sportiv Comunitar și suntem alături de ei. Atmosfera este superbă, suntem mai mulți, mai uniți și ne bucurăm împreună. Este „competiția” noastră de suflet, aici simțim că încheiem un nou an și vom începe un alt an, sperăm măcar la fel de bun ca acesta” ne-a spus Ioana Ignat, care a fost costumată în Doamna Crăciun.

Eveniment de suflet pentru familiile din Sibiu

Mary a participat la fiecare ediție a acestui eveniment și ne-a mărturisit că pentru ea și familia ei acest obicei le umple inimile de iubire și căldură, iar fiecare an este din ce în ce mai special. „Nepoțica mea are trei ani, dar are patru evenimente la activ, prima dată când a participat avea cinci săptămâni. Este superb, bucurăm foarte mult copiii pentru că în fiecare an, noi venim cu săculețul cu bomboane, biscuiți, fiecare ce putem aduce de acasă și încercăm să intrăm în spiritul Crăciunului. Atmosfera este frumoasă, mi se pare că este mai multă lume decât anul trecut, de la an la an am observat că numărul moșilor crește” ne-a spus aceasta.

Pentru unii participanți, aceasta a fost prima ediție, dar au fost încântați și pregătiți să înfrunte distanța de trei kilometrii. „Este prima dată când particip la acest eveniment, am vrut în fiecare an, nu am putut și mă bucur că în sfârșit reușesc. Mi se pare un eveniment foarte frumos, iar atmosfera este super tare” ne-a spus Roxana.