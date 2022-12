Conturile de Twitter aparținând mai multor jurnaliști importanți care se ocupă de proprietarul companiei, Elon Musk, au fost suspendate, scrie BBC.

Reporteri de la The New York Times, CNN și Washington Post se numără printre cei care au conturile blocate. O purtătoare de cuvânt a Twitter a declarat pentru site-ul de tehnologie The Verge că interdicția este legată de partajarea în direct a datelor de localizare, relatează Mediafax.

Decizia vine după ce Musk a promis că îl va da în judecată pe proprietarul unui profil care îi urmărește avionul.

Lista jurnaliștilor interziși îi include, de asemenea, pe Micha Lee de la The Intercept, Matt Binder de la Mashable și jurnaliștii independenți Aaron Rupar și Tony Webster.

Un purtător de cuvânt al The New York Times a calificat suspendările drept “discutabile și nefericite” și a declarat că nici ziarul și nici reporterul Ryan Mac nu au primit vreo explicație pentru această acțiune.

CNN a declarat că “suspendarea impulsivă și nejustificată a unui număr de reporteri… este îngrijorătoare, dar nu surprinzătoare”. Televiziunea a cerut explicații de la Twitter și va “reevalua relația pe baza acestui răspuns”.

Donie O’Sullivan, de la CNN, al cărui cont s-a numărat printre cele suspendate, a declarat că această măsură este semnificativă pentru “potențialul impact descurajator” pe care l-ar putea avea asupra jurnaliștilor, în special asupra celor care se ocupă de celelalte companii ale lui Musk.

Musk nu a comentat direct suspendările, dar a declarat că se simte amenințat de anumite activități. El a adăugat că conturile angajate în doxxing – publicarea de informații private despre persoane online – primesc o suspendare temporară de șapte zile.

Miercuri, Twitter a suspendat contul @ElonJet, precum și alte conturi care foloseau informații disponibile public pentru a urmări avionul său privat.

Proprietarul @ElonJet, Jack Sweeney, în vârstă de 20 de ani, a avut, de asemenea, contul personal blocat. Ulterior, Musk a anunțat că va lua măsuri legale împotriva acestuia, precum și împotriva “organizațiilor care au sprijinit prejudicii aduse familiei mele”.

Dl Musk a declarat că un “urmăritor nebun” a folosit partajarea locației în direct pentru a găsi și acosta un vehicul care îi transporta copiii în Los Angeles.

Twitter a suspendat, de asemenea, contul oficial al Mastodon, care a apărut ca o alternativă la Twitter.