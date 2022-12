Teatrul de Balet Sibiu, prima companie internațională de dans din România, începe sâmbătă, 17 decembrie 2022, un amplu turneu internațional, în cadrul căruia vor fi prezentate 21 de reprezentații ale spectacolelor de balet clasic „Spărgătorul de nuci” și „Albă ca Zăpada”. Spectacolele vor fi prezentate publicului din 16 orașe din Belgia și Olanda, în perioada 17 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023. La Sibiu, primele spectacole programate pentru anul 2023, pentru care biletele au fost puse în vânzare, sunt „Spărgătorul de nuci”, cu două reprezentații la matineu, pe 26 și 27 ianuarie 2023 (dintre care una dintre ele este deja sold out) și o reprezentație a aceluiași spectacol, seara, de la ora 19:00, pe 28 ianuarie 2023 și „About us – Despre noi”, regia Beatrice Rancea, coregrafia Dragoș Roșu și Beatrice Rancea, spectacol de teatru-dans, cu participarea actorilor Naționalului bucureștean Iuliana Moise și Claudiu Bleonț (3 februarie 2023).

„Încheiem anul 2022 cu un turneu de trei săptămâni în Belgia și Olanda. Am dansat anul acesta la Sibiu aproape toate spectacolele noastre cu casa închisă, am avut o dublă premieră internațională cu spectacolul „Romeo și Julieta. Rock Story” pe care l-am prezentat în Germania și în Italia. Am fost invitați să dansăm pe scena celui mai important festival de artele spectacolului din Izmir, Turcia, iar acum ne pregătim pentru cel mai amplu turneu internațional al Teatrului de Balet Sibiu, cu 21 de reprezentații ale spectacolelor Spărgătorul de nuci și Albă ca Zăpada, prezentate publicului din Belgia și Olanda. Suntem cu toții la Teatrul de Balet Sibiu foarte fericiți pentru recunoașterea atât locală și națională, dar mai ales internațională a calității tehnice și artistice a companiei de dans de la Sibiu și ne mândrim cu fiecare dintre dansatorii noștri, care, deși provin mulți dintre ei, din unele dintre cele mai dezvoltate state ale lumii, au ales să ni se alăture la Sibiu, atrași de unicitatea absolută a teatrului nostru care produce deopotrivă și spectacole de balet clasic, dar și spectacole de dans contemporan sau balet neoclassic.” Ovidiu Dragoman, Manager Teatrul de Balet Sibiu / Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Teatrul de Balet Sibiu a fost înființat în anul 2008, fiind constituit oficial din corpul de balet al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu – instituție subordonată Consiliului Local Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu. Dacă în anul înființării, TBS a funcționat cu doar zece dansatori, astăzi corpul de balet al TBS numără nu mai puțin de 32 de dansatori, care provin din SUA, Canada, Japonia, Republica Dominicană, Ecuador, Cuba, Portugalia, Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, România și Ucraina. Teatrul de Balet Sibiu este prima companie de balet din România cu o componență internațională a corpului de balet, model preluat ulterior de majoritatea instituțiilor de profil din țară. Cu un repertoriu variat care include atât titluri emblematice ale baletului clasic (Lacul Lebedelor, Don Quijote, Giselle, Spărgătorul de nuci, Corsarul, Coppelia, La fille mal gardee etc.), dar și producții de balet neoclasic, dans contemporan sau teatru-dans (Bolero, Sînt o babă comunită!, Trilogia Ionescu, Barococo Party, Peer Gynt, Tristan și Isolda etc.) Teatrul de Balet Sibiu a rămas până astăzi una dintre cele mai active și prolifice companii de dans din România.

Caseta artistică a spectacolului „Spărgătorul de nuci”

COREGRAFIA ORIGINALĂ: Marius Petipa și Lev Ivanov

ADAPTARE COREGRAFICĂ: Hanna Pogoretskaya și Maryna Koziar, sub coordonarea lui Gerard Mosterd

MUZICA: P.I. Ceaikovski

ASISTENȚI COREGRAFIE: Adela Floricioiu, Aleisha Gardner și Sabrina Rinaldi

DECORURI: Denis Kovaliov

COSTUME: Dorin Gal

MAEȘTRI DE BLET: Adela Floricioiu și Răzvan Iacob

LiBRET: E.T.A. Hoffman

Caseta artistică a spectacolului „Albă ca Zăpada”

COREGRAFIA: Hanna Pogoretskaya și Maryna Koziar

ASISTENT COREGRAFIE : Adela Floricioiu

MUZICA: Bogdan Pawlowski

DECORURI: Hanna Pogoretskaya și Maryna Koziar

LIBRET : Artur Borkowski

MAEȘTRI DE BLET: Adela Floricioiu și Răzvan Iacob

ÎN DISTRIBUȚIE:

Alba Fernandez (Spania), Ayaka Nagai (Japonia), Ana Luca (România), Beatriz Reis (Portugalia), Camille Texier (Franța), Candela Nieto (Spania), Chihiro Tamai (Japonia), Gabriela Checo (Republica Dominicană), Hana Saito (Japonia), Laura Trabalon (Spania), Ludovica Tontodonati (Italia), Maria Trabalon (Spania), Machi Goto (Japonia), Marta Parise (Franța), Michaela Gobas (Canada), Monica Viqueira (Cuba), Remi Nakano (Japonia), Sara Zanzon (Italia), Sonia Leonte (România)

Cătălin Bucureșteanu (România), Fulvio Zamagna (Italia), Guido Sarnataro (Italia), Henrique Ferreira (Portugalia), Johan Mancebo (Republica Dominicană), Kenichi Murata (Japonia), Lazaro Ortega (Cuba), Mattia Longhitano (Italia), Manuel Sanchez (Spania), Miguel Teixeira (Portugalia), Nathaniel Lillington (Marea Britanie), Răzvan Iacob (România), Sayron Perreira (Brazilia), Victor Tomashek (Ucraina)

Program Teatrul de Balet Sibiu decembrie 2022 – februarie 2023

17 decembrie 2022, ora 16:00, „Spărgătorul de nuci”, Meppel, Olanda

18 decembrie 2022, ora 14:00, „Spărgătorul de nuci”, Winschoten, Olanda

19 decembrie 2022, ora 19:00, „Spărgătorul de nuci”, Rotterdam, Olanda

20 decembrie 2022, ora 20:15, „Spărgătorul de nuci”, Laren, Olanda

21 decembrie 2022, ora 20:15, „Spărgătorul de nuci”, Zeist, Olanda

22 decembrie 2022, ora 20:00, „Spărgătorul de nuci”, Lochem, Olanda

23 decembrie 2022, ora 20:15, „Spărgătorul de nuci”, Kampen, Olanda

24 decembrie 2022, ora 15:00, „Spărgătorul de nuci”, Leeuwarden, Olanda

25 decembrie 2022, ora 16:30, „Spărgătorul de nuci”, Zwolle, Olanda

26 decembrie 2022, ora 19:00, „Spărgătorul de nuci”, Helmon, Olanda

27 decembrie 2022, ora 20:15, „Spărgătorul de nuci”, Nunspeet, Olanda

29 decembrie 2022, ora 15:00, „Spărgătorul de nuci”, Stadsschouburg Heerlen, Olanda

3 ianuarie 2023, ora 14:00, „Alba ca Zăpada”, Hassel, Belgia

3 ianuarie 2023, ora 19:00, „Spărgătorul de nuci”, Hasselt, Belgia

4 ianuarie 2023, ora 15:00, „Spărgătorul de nuci”, Bruge, Belgia

5 ianuarie 2023, ora 14:00, „Alba ca Zăpada”, Ghent, Belgia

5 ianuarie 2023, ora 19:00, „Spărgătorul de nuci”, Ghent, Belgia

6 ianuarie 2023, ora 14:00, „Alba ca Zăpada”, Ghent, Belgia

6 ianuarie 2023, ora 19:00, „Spărgătorul de nuci”, Ghent, Belgia

7 ianuarie 2023, ora 19:00, „Alba ca Zăpada”, Koninghin, Belgia

8 ianuarie 2023, ora 14:00, „Alba ca Zăpada”, Ostend, Belgia

26 ianuarie 2023, ora 12:00, „Spărgătorul de nuci”, Sibiu, România

27 ianuarie 2023, ora 12:00, „Spărgătorul de nuci”, Sibiu, România (sold out)

28 ianuarie 2023, ora 19:00, „Spărgătorul de nuci”, S ibiu, România

3 februarie 2023, ora 19:00, „About us – Despre noi”, Sibiu, România