Cazurile de violență domestică au crescut alarmant în județul Sibiu. În primele nouă luni ale anului 2022 au fost înregistrate 677 de infracțiuni, cu 48 de fapte mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând un motiv de îngrijorare pentru reprezentanții instituțiilor publice sibiene.

Președintele A.T.O.P, Gheorghe Sterp-Vingărzan, a adus în discuție în cadrul ședinței din 16 decembrie realizarea unui proiect prin care să se reducă numărul cazurilor de violență domestică, prin care instituțiile statului precum IPJ Sibiu, DAS- Direcția de Asistență din cadrul Primăriei, Spitalul de Psihiatrie, dar și ONG-urile să fie implicate. Important este că atât persoanele abuzate, cât și agresorii pot să fie vindecate la noul centru de reabilitare din cadrul DGASPC.

„Cazurile de violență domestică sunt într-o continuă creștere. Vedem foarte bine și în mass-media și pe toate canalele de comunicare. Se pare că este un fenomen care ia amploare tot mai mult și în județul Sibiu, nu doar în alte zone. În cadrul DGASPC Sibiu s-a făcut un centru de reabilitare pentru persoanele care suferă, cât și a celor care cauzează acest fenomen, în speța bărbaților mai mult pentru că ei sunt cei care fac acest demers. Este al optulea centru deschis în țară”, spune Președintele A.T.O.P, Gheorghe Sterp-Vingărzan.

Un nou centru de reabilitare

Pentru demararea mai multor acțiuni de informare, cât și au unor acțiuni concrete precum „sancționarea” agresorilor prin trimiterea lor pentru o anumită perioadă de timp în noul centru de reabilitare de la DGASPC. „Avem toată susținerea pentru a demara un proiect și a întări proiectul IPJ Sibiu pe această latură și aș dori în ianuarie, februarie să punem la masă toate instituțiile abilitate care ar putea fi implicate în oprirea acestui fenomen. Am înțeles că și în IPJ ar fi o direcție de ordine publică, DAS- Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu, Spitalul de Psihiatrie, putem implica ONG-urile, ar fi bine să includem Parchetul și Tribunalul. Cred că dacă ne-am pune toți la masă am putea găsi o cale de a comunica mult mai bine și să ne implică să îi redirecționăm spre acest centru de reabilitare. Prin acea sentință să îi oblige în funcție de speță să facă un an sau doi ani reabilitare”, adaugă Președintele A.T.O.P, Gheorghe Sterp-Vingărzan.

În urma acestui proiect se urmărește creșterea gradului de informare al sibienilor referitor la infracțiunilor de violență domestică și agresiune sexuală, creșterea numărul de activități pe segmentul prevenirii violenței domestice.