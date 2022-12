Un bărbat în vârstă de 74 de ani din municipiul Sibiu a fost prădat, pe stradă, de un hoț. Metoda pe care a aplicat-o individul este incredibilă. Sub pretextul că l-ar cunoaște pe pensionar, l-a îmbrățișat, i-a urat sărbători fericite și, fără ca acesta să sesizeze, i-a băgat mână în buzunarul hainei și i-a furat telefonul mobil și portofelul. Familia sibianului încearcă acum să găsească mobilul și actele furate.

Totul s-a petrecut vineri, în jurul orei 14:00. Sibianul în vârstă de 74 de ani se afla pe strada Semaforului din oraș și, deodată, un individ s-a apropiat de el. S-a prefăcut că îl cunoaște, l-a întrebat de sănătate, după care i-a urat sărbători fericite și l-a îmbrățișat. Acela a fost momentul în care i-a luat la control buzunarele și a reușit să îi fure telefonul mobil și portofelul. Păgubitului i s-a părut ciudat comportamentul omului, însă nu a sesizat nimic în acel moment. Abia când a plecat înspre casă și-a dat seama că îi lipsesc bunurile.

„Vineri, în jurul orei 14:00, pe strada Semaforului, peste drum de piață, un bărbat i-a furat din buzunar socrului meu portofelul și telefonul. Cu pretextul că îl cunoaște, l-a îmbrățișat rapid și l-a buzunărit… Ca urare de sărbători. A început să îi zică că socrul meu se știe cu tatăl lui, așa a reușit să se apropie de el. Avea actele de identitate în portofel, cardul de sănătate, vreo 150 de lei și un telefon mobil Samsung A12. Această persoană a furat de la un pensionar de 74 de ani, în prag de sărbători. Oare nu se gândește că există un Dumnezeu sus?”, spune Cornelia, nora bărbatului păgubit.

Când a ajuns acasă, sibianul a povestit familiei ce s-a întâmplat. Potrivit acestuia, hoțul are undeva la treizeci de ani, o înălțime de aproximativ 170 cm, este corpolent și are ten măsliniu. Aceștia își doresc acum doar să recupereze telefonul mobil și actele, chiar dacă speranțele sunt minime. „Noi suntem convinși că nu mai găsim telefonul. Am căutat deja pe site-urile cu anunțuri, dar nimic. Cât despre portofel, poate fi oriunde, căci imediat după ce l-a îmbrățișat, hoțul s-a urcat într-o mașină și a plecat. Dacă însă cineva găsește ceva, să ne dea de veste”, a spus femeia.