Domeniul schiabil Voineasa, unul dintre cele mai frumoase din România, s-ar putea deschide la sfârșitul acestei săptămâni. Prețurile sunt mai mari decât anul trecut.

Domeniul schiabil Transalpina – Voineasa se află județul Vâlcea, la doar câteva ore distanță de Sibiu. Administratorul domeniului, Adrian Iepure, spune că sunt șanse mari ca pârtia de la Golul Alpin și pârtia mare de la telegondolă să se deschidă în această sâmbătă.

”Noi am vrea să deschidem cel puțin o parte din pârtii sâmbătă, dar depinde cum merge treaba noaptea aceasta. La sfârșitul săptămânii – sâmbătă și duminică – se anunță ceva zăpadă. Problema este că până acum nu ne-a ajutat deloc vremea – toată zăpada pe care am produs-o ultima dată ne-a topit-o ploaia, dar noi am vrea să ”spargem gheața” și să dăm startul pârtiilor. Ne bazăm doar pe zăpada artificială și ne este foarte greu. De două zile facem zăpadă artificială în continuu”, spune administratorul.

Prețurile au crescut cu 12% – 13% față de anul trecut. Iubitorii sporturilor de iarnă trebuie să dea 170 lei pentru ski pass-ul de o zi.