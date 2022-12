Polițiștii sibieni au depistat, în trafic la Avrig și Sibiu, doi șoferi băuți. Amândoi s-au ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Primul șofer a fost prins în 17 decembrie la Avrig. Acesta este din Botoșani. „La data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 22:30, în orașul Avrig, polițiștii Secției de Poliție Rurală Porumbacu de Jos au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Gheorghe Lazăr, la volanul căruia a fost identificat un bărbat în vârstă de 32 de ani, din județul Botoșani. Testarea alcoolscopică a bărbatului a indicat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat”, spun polițiștii sibieni. După recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Seria conducătorilor auto depistați sub influența alcoolului a continuat la data de 18 decembrie când, în jurul orei 01,30, testarea alcoolscopică a unui sibian în vârstă de 24 de ani a indicat o concentrație de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost oprit în trafic, pe Aleea Geniștilor din municipiul Sibiu, de către polițiștii Biroului Rutier Sibiu, care au declanșat cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.