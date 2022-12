Globuri de ciocolată pictate manual reprezintă surpriza dulce pe care angajaţii unei fabrici din oraşul Cisnădie o oferă în preajma sărbătorilor.

Pentru prima dată, aceştia pictează manual globuri din ciocolată, pe care se regăsesc mesaje personalizate sau numele celui care le va primi în dar. Cei care nu vor dori să îşi împodobească bradul cu ineditele globuri comestibile îşi pot comanda praline, figurine cu Moş Crăciun, gnomi, oameni de zăpadă, chiar şi îngeraşi şi lumânări.

“Pentru sărbătorile de iarnă, pentru Crăciunul care urmează, în colecţia noastră am adăugat un nou produs, care se cheamă globuri de ciocolată pictate manual. De fapt este replica globurilor pe care le punem în pom. Cu puţin efort, aceste globuri pot fi agăţate în pomul de Crăciun. Ele au 30 de grame per bucată, prezentarea vine într-o cutie cu două globuri diferite. Sunt şase modele pictate. Preţul unei cutii cu două globuri este între 15 şi 19 lei per bucată, în funcţie de finisajele care se adaugă pe globul respectiv”, spune Florin Balan, managerul fabricii, relatează Agerpres.

Potrivit acestuia, globurile sunt de şase feluri şi pentru cei mai pretenţioşi se pot face şi din ciocolată bio.

“Noi am încercat să satisfacem toate gusturile în materie de ciocolată şi design. Am încercat să folosim toate tipurile de ciocolată, avem posibilitatea să executăm (globurile – n.r.) şi din ciocolată neagră bio, în funcţie de cerinţele fiecărui client. Ce am încercat să facem? Pe lângă faptul că avem o varietate de ciocolată pe care să o folosim în interior, şi grafica să fie diferită, designul lor să arate cât mai atrăgător. În interior sunt goale, dar pot fi umplute cu surprize gen răvaşe, dar asta ţine de ceea ce ne transmit clienţii”, a explicat ciocolatierul.

Asemănătoare cu globurile obişnuite, cele din ciocolată ne amintesc de anii copilăriei din punct de vedere al designului clasic. Roşii, albe, ciocolatii sau argintii, imprimate cu fulgi de zăpadă, cu urarea “Crăciun fericit!” sau numele celui sau celei care le primeşte cadou, globurile de ciocolată se pot agăţa în brad, după care pot fi consumate.

Reacţia clienţilor la aceste produse este una foarte bună, după cum ne spune ciocolatierul din Cisnădie.

“Clienţii cer ceea ce i-am obişnuit noi de-a lungul timpului: figurine care să fie dintr-o ciocolată foarte bună, o ciocolată care să nu conţină foarte mult zahăr, o ciocolată care să fie bio, atât cât se poate şi ne permite gama aceasta, şi modele care să fie foarte atractive. Este foarte adevărat că faptul că producem manual şi artizanal conferă produsului nostru un grad destul de mare de unicitate. Dacă vă uitaţi la fiecare figurină, veţi vedea că există tuşa celui care lucrează figurina respectivă. Aşa cum fiecare om este diferit de celălalt şi figurinele sunt diferite. Şi putem merge până la o particularizare clară: mesaje scrise pe ciocolată pentru diferite ocazii, pentru aniversări, aşa cum aţi văzut şi pe globuri – ‘Crăciun fericit!’ ”, a arătat Florin Balan.

Există clienţi care aleg să comande în această perioadă îngeraşi de ciocolată.

“Îngeraşul cu lumânare nu este doar pentru Crăciun, ci îl folosim în diferite evenimente, pentru că lumânarea are simbolul pe care îl ştim şi este un simbol biblic şi ţine mai mult de credinţă şi aici venim în întâmpinarea unor dorinţe ale unor clienţi, care au această parte mai sobră a sărbătorii”, a declarat Balan.

De un sfert de secol, fabrica de ciocolată de la Cisnădie s-a remarcat pe piaţa românească cu produse unicat. În acest an, multe dintre acestea ajung nu doar în ţară, ci şi în străinătate, mai ales în Marea Britanie.

“Ştiu că (produsele noastre – n.r.) au ajuns pe toate continentele. Am colaborări mai nou cu Marea Britanie şi produsele noastre s-au dus pentru personalităţi din Marea Britanie”, a spus ciocolatierul.

Cei care nu îşi permit o figurină cu Moş Crăciun de un metru înălţime se pot mulţumi cu o cizmă a Moşului, din ciocolată, umplută cu praline felurile, pentru că, până la urmă, sărbătorile sunt despre a dărui. Ciocolata a fost considerată o licoare a zeilor, ştiut fiind faptul că acest cuvânt provine din aztecul “xocoatl”, care se referea la o băutură amară preparată din boabe de cacao, iar numele latin al arborelui de cacao, Theobroma cacao, înseamnă “hrana zeilor”, potrivit site-ului www.chocolate.org.