Apă Canal Sibiu S.A. și-a modernizat infrastructura IT. Noul Centru de Date, pus în funcțiune la începutul acestei săptămâni permite funcționarea în condiții optime a tuturor sistemelor și subsistemelor din Data Center. Având la bază tehnologii de ultimă generație, acesta asigură infrastructura tehnologică IT și SCADA, necesară acomodării și utilizării atât a echipamentelor existente precum și a celor care urmează a fi achiziționate în viitorul apropiat.

Noul Centru de Date al Apă Canal SA

Spațiul proaspăt amenajat deține 24 de echipamente de rețea noi (servere), un sistem de electroalimentare neîntreruptibilă (UPS), mai multe unități de distribuție electrică în rack, echipamente profesionale de răcire (climatizare), un sistem propriu de detectie fum si stingere incendiu, sistem de acces cu cartela si de supraveghere video, un sistem de monitorizare și management centralizat, unul de securitate fizică și unul de cablare structurată. Toate sistemele menționate sunt eficiente din punct de vedere energetic, consumul de energie fiind minim și adaptabil.

De avantajele noii infrastructuri IT se vor bucura și consumatorii companiei, beneficiari ai serviciilor de apă și canal. Plățile și operațiunile realizate on line pe portalul www.apacansb.ro se vor desfășura într-un timp mai scurt. Actualul serviciu on line dedicat clienților permite efectuarea plăților facturilor on line, transmiterii indexului, vizualizării istoricului de facturare și plată dar și transmiterea de notificări pe mail.

Noul Centru de Date al Apă Canal SA

Grație aceleiași tehnologii, sistemele SCADA ale Apă Canal Sibiu monitorizează 24 din 24 de ore activitatea stațiilor de epurare și pompare apă uzată, a rezervoarelor, stațiilor de hidrofor precum și a punctelor de măsurare a presiunii aflate pe întreaga arie de operare a județului Sibiu. Orice situație aflată în afara parametrilor poate fi remediată de la distanță, în timp real, cu ajutorul sistemelor cu funcționare automată.

Un alt serviciu dedicat abonaților Apă Canal Sibiu care e susținut de noul centru de date și urmează a fi pus în funcțiune în curând este un call center. Obiectivul principal al dezvoltării unui call center și implementării unui multimedia contact center este modernizarea infrastructurii de comunicații oferind clienților Apă Canal Sibiu SA precum și angajaților asistență și suport în dezvoltarea proceselor de comunicare. Scopul achiziției este asigurarea optimizării, urmăririi și raportării în timp real și istoric a proceselor interne de relaționare cu clienții și cu alte departamente interne, pe toate canalele de comunicare de tip telefon, email, fax si webchat. Totodata va integra cu succes aplicatii avansate de telefonie IP si Omnichannel Contact Center cu solutii de Customer Relationship Management (CRM) sau Entreprise Resource Planning.

Sistemul Omnichannel Contact Center achizitionat asigură:

Gradul de acoperire al timpului de lucru al operatorilor de minim 80%

Timpul de răspuns pentru cel puțin 80% din apeluri în mai puțin de 30 de secunde

Mai puțin de 3% din apeluri abandonate

Confirmarea automată a primirii faxurilor, email-urilor și SMS – urilor în mai puțin de 10 minute de la transmitere

Acelasi sistem are capabilitati de tip inbound si outbound dar si call back, preluare email-uri, dar si call back preluare emailuri, preluare interacțiuni din pagina facebook a companiei, preluare apeluri voce, trimitere notificari catre clienti via SMS si email, via facebook, sistem de ticketing pentru corespondenta scrisa si sesizari preluate fata in fata, sistem de inregistrare al convorbirilor si posibilitate de integrare cu CRM.

Modernizarea infrastructurii IT s-a realizat în perioada 2020 – 2022, contravaloarea acesteia fiind de aproximativ 2,7 mil lei, sumă suportată integral din surse proprii.