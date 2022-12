Proiectele privind gestionarea deșeurilor au fost retrase de pe ordinea de zi în urma intervențiilor Danielei Cîmpean în ședința extraordinară a Consiliului Local de joi. Președinta Consiliului Județean a punctat că, dacă primăria va depune proiectele în cauză, tot proiectul derulat de CJ „va cădea”. Fodor i-a răspuns că s-a ajuns în acest punct din cauza lipsei de dialog și că e dispusă să le retragă de pe ordinea de zi doar dacă vor avea loc discuții. „E penibil să ne prezentăm cu un proiect care conține necorelări”, a spus primarul.

Două proiecte de hotărâre, unul privind actualizarea contractului de asociere pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în iudeul Sibiu” și „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”, iar altul privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Investiții Complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”, s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local de joi.

Cîmpean, intervenție în CL – „Nu putem să ne jucăm cu proiectul”

Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a intervenit în ședință, iar asta în urma neînțelegerilor avute cu Primăria municipiului Sibiu pentru depunerea proiectelor privind gestionarea deșeurilor. Potrivit acesteia, dacă primăria ar depune aceste proiecte aflate pe ordinea de zi, întregul proiect derulat în ultimii ani de CJ la nivelul UAT-urilor ar fi periclitat. De aceea, acesta i-a cerut primarului Astrid Fodor să le retragă de pe ordinea de zi.

„Am simțit nevoia să intervin în această ședință extraordinară dată fiind importanța și impactul asupra întregului județ ale acestui proiect pe care Consiliul Județean îl propune primăriilor din județul Sibiu. Vorbim despre proiectul de modernizare al planului județean de gestionare al deșeurilor. (…) Din fericire, noi avem un proiect funcțional, demarat în urmă cu mai mulți ani de Consiliul Județean Sibiu, în care au fost demarate 34 de astfel de proiecte funcționale la acest moment. În țară sunt trei astfel de proiecte: la noi, în Covasna și în Argeș, iar asta pentru că în județul Sibiu toate autoritățile au înțeles că lucrând împreună se poate ajunge la un rezultat bun. Ulterior, s-a pus în dezbatere Planul Național de Gestionare a Deșeurilor unde știți că Sibiul a avut intervenții susținute de toate grupurile politice și acest plan național a fost modificat și completat cu solicitările pe investiții pe care și Sibiul le-a avut, respectiv acea stație de transportare a deșeurilor care ne ajută să modernizăm și să eficientizăm proiectul care acum este în derulare. După ce s-a aprobat planul național, a urmat etapa următoare cu planul județean. În cadru planului județean de gestionare a deșeurilor, a fost cuprins de toate investițiile pe care Consiliul Județean le propune prin acest proiect. Acea stație de tratare, cablurile, toate echipamentele de colectare, stațiile de tratare, absolut toată lista de investiții, care este anexă la proiectul de modernizare pe care îl propunem acum.

(…) Am identificat un teren pentru stația de deșeuri, am făcut demersuri cât am putut să convingem comunitatea din Cristian, dar nu am reușit. Așa că am identificat altă locație, avem altă variantă. De-a lungul timpului s-a modificat legislația, astfel că la nivel național singura autoritate care a reușit să depună acest proiect pe POIM a fost Giurgiu. România riscă să piardă aceste fonduri din cauza complexității proiectelor, fiindcă nu ajungem să le depunem. Următorul proiect înaintat este cel al județului Sibiu cu șanse de a fi finanțat. (…) Nu putem însă să schimbă așa pe parcurs poziția și să revenim la decizii deja luate, să punem în pericol un proiect întreg. Dacă un singur UAT se opune la acest proiect, tot proiectul cade. Poate că pentru municipiul Sibiu nu contează, dar dacă luăm în calcul întregul sistem de gestionare din județ, pe care și ceilalți ni l-am asumat atunci când planul județean de gestionare a deșeurilor a fost aprobat, ulterior vom fi supuși la penalități cu toții, și Sibiul, și restul UAT-urilor. Lucrurile au fost reglementate pas cu pas și acum nu cred că în ultimul ceas putem să facem pași înapoi și să respingem un proiect care va avea un impact și consecințe asupra tuturor”, a precizat Cîmpean.

Aceasta a mai adăugat că în 15 decembrie a avut loc o dezbatere finală, la care însă nu a fost prezent niciun reprezentat al Primăriei Sibiu. „Eu cred că nu putem să ne jucăm cu proiectul acesta în niciun fel. Dacă e nevoie de încă o discuție, deși v-am spus, au fost mai multe discuții, pentru a se merge mai departe… În 15 decembrie a fost o dezbatere finală la Sala Thalia, la care reprezentantul primăriei nu a fost prezent ca să spună că nu e de acord”, a încheiat Cîmpean.

Fodor: „Lipsă de dialog”

Fodor a oferit explicații, spunând că din cauza lipsei de dialog s-a ajuns la această decizie. „Doamna președintă, mă bucur că puteți zâmbi, eu am semnat cu foarte mare greutate, n-aș fi avut nicio dorință să semnez acest proiect de hotărâre. Știm importanța acestor proiecte, însă noi am pornit o corespondență cu dumneavoastră cu mult timp în urmă. V-am anunțat că dorim să depunem proiecte pentru că vedeam că nu se întâmplă practic nimic, ajungem la sfârșitul anului, este luna decembrie, și nu se ajunge la depunere de proiecte și doar niște răspunsuri destul de imperative, mai ales ultimul, unde ne solicitați să retragem proiectul pentru CAV-ul mare, că nu e normal să fie două unul lângă altul, amândouă fiind pe Dealul Gușteriței. Având în vedere că noi am depus, v-am și anunțat că depunem proiectele, în scris, că depunem proiecte pentru CAV-uri, că depunem proiect pentru insulele ecologice, deci nu este nicio surpriză. Primim un mail să punem pe ordinea de zi până în data de 22 (n.red.: decembrie) aceste proiecte. Serviciul nostru de specialitate este condus de cineva care chiar cunoaște problemele, deci nu putem spune că sunt persoane care vorbesc așa doar ce aud în târg. (…) Dumneavoastră aduceți în discuție doar avizul de la Mediu, care nu privește aceste aspecte pe care le aducem noi. Acolo se referă la probleme de mediu, din punct de vedere al impactului asupra mediului. Noi nu am avut nicio obiecție. Aici apar alte probleme. Nu dorim, departe de noi, să periclităm acest proiect, dar nici să fim ținuți așa în necunoștință de cauză până cu 3-4 zile înainte, când ni se spune să promovăm un proiect. Haideți să clarificăm, nu este încă prea târziu, dacă sunteți pregătiți să depunem proiectele. Dacă e cazul, le retragem, mai purtăm discuții și să încercăm să găsim o soluție, dar o soluție care este în interesul tuturor, inclusiv a Primăriei Sibiu, pe care și eu și colegii o reprezentăm, și al cetățeanului. Noi nu putem risca să rămânem fără CAV”, a spus Astrid Fodor, primarul Sibiului.

Fodor a decis să retragă proiectele de pe ordinea de zi, însă a cerut să aibă loc o discuție pentru ca lucrurile să fie lămurite. „La multe întâlniri se discută toate problemele, dar problema care contează este impactul asupra mediului. Restul, dacă vorbesc vrute și nevrute, este altă problemă. Ce ne-ați trimis nouă a fost o circulară, vă asigur că știam foarte bine că se deschid aceste linii de finanțare, dovadă fiind adresele pe care vi le-am trimis, cerând acele lămuriri. În rest, cred că cea mai bună variantă, ca să nu există nelămuriri, ar fi să facem o întâlnire. Eu retrag proiectele de pe ordinea de zi, iar aspectele neclare să se lămurească. Cu cărțile pe masă și deschis, că nu taie nimeni altuia capul, dar vrem să știm care este realitatea. Este o lipsă de dialog și este o lipsă de informare corectă”, a precizat Fodor.

În discuție a intervenit și Marian Popa, șeful Serviciului de Salubrizare din cadrul Primăriei Sibiu. „Indiferent de argumentele pe care le-am auzit, spun răspicat că documentația elaborată este greșită în foarte multe aspecte, inclusiv proiectul de hotărâre al doilea are niște indicatori tehnici greșiți. Trecând peste aceste aspecte, dacă se decide scoaterea de pe ordinea de zi, putem discuta și poate vom fi și ascultați”, a spus Popa.

„Propun retragerea proiectelor de pe ordinea de zi, dar vă rog să verificați ceea ce invocă Serviciul de specialitate, referitor la necorelări, pentru că se mai pot corecta, nu este încă prea târziu. Este penibil să ne prezentăm să solicităm fonduri europene cu aceste necorelări”, a adăugat Fodor.

Proiectele au fost retrase de pe ordinea de zi, astfel că vor avea loc noi discuții. În 28 decembrie, consilierii locali doritori, primarul Sibiului, președinta CJ, proiectantul, reprezentanți ai Agenției de Mediu, dar și cei ai ADI Eco, se vor întâlni pentru a clarifica situația. Termenul limită de depunere a proiectului privind gestionarea deșeurilor la nivelul județului Sibiu este 17 februarie.