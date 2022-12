Primăria poate începe demersurile pentru achiziționarea terenului de 2,7 hectare, de pe Calea Dumbrăvii, aflat în proprietatea Tursib, după ce, miercuri, în ședința extraordinară a Consiliului Local, proiectul a fost votat în unanimitate. Până ca acesta să fie supus aprobării, au existat o serie de discuții. Consilierul Adrian Bibu i-a cerut explicații primarului Astrid Fodor, dorind să afle care sunt planurile municipalității cu acel teren, dar și ce intenționează să facă Tursib cu cele nouă milioane de euro obținute în urma tranzacției.

Proiectul de hotărâre privind achiziționarea terenului de 2,7 hectare de pe Calea Dumbrăvii, cel al fostei baze Tursib, cu 9 milioane de euro, a fost aprobat, miercuri, în unanimitate. De aceasta dată, consilierii PNL, cei care s-au abținut la vot în ședința de săptămâna trecută, și-au dat girul. Înainte de supunerea la vot, Adrian Bibu i-a cerut explicații lui Fodor.

Bibu: „Vor fi afectate celelalte proiecte?”

„Înainte de a trece la vot, vreau să menționez încă o dată, cum am comunicat și în comunicatele de presă, încă din luna iunie, în ședința Consiliului de Administrație, unde am fost prezent împreună cu viceprimarul Alexandru Dumbravă, ne-am arătat deschiderea și am propus să achiziționăm acest teren. Totodată, amintesc un lucru, și noi am depus ieri (n.red.: marți) un proiect de hotărâre, în care este scris negru pe alb de acest parteneriat cu ULBS. Am menționat că ne dorim și construirea unei creșe, respectiv un nou corp de clădire pentru Grădinița nr. 5, fiindcă e nevoie de așa ceva în zonă. Noi, în adresa de ieri, prin care ceream o ședință extraordinare sau introducerea proiectului pe ordinea de zi, am cerut să fie prezenți și directorul de la Tursib, respectiv președintele Consiliului de Administrație, pentru că noi, consilierii, dar în special oamenii, trebuie să știe ce se întâmplă cu aceste 9 milioane de euro. (…) Dacă Primăria cheltuie aceste 9 milioane de euro pe acest teren, proiecte precum Fabrica de Cultură, achiziția unei noi clădiri pentru DSP astfel încât să extindem Spitalul de Pediatrie, alte proiecte pe care le mai are primăria vor fi sau nu afectate? O altă chestiune, știm cu toții că Armata, din informațiile pe care le am, își dorește să ne cedeze pe Calea Poplăcii aproape 237 de hectare de teren, 80 de hectare într-o prima fază. Noi dăm astăzi 9 milioane de euro pe acest teren pe Calea Dumbrăvii pe 2,7 hectare, ceea ce nu e rău, e foarte bine, că oricum trebuia achiziționat, dar întrebarea mea este, pentru celelalte 237 de hectare ce demersuri a făcut Primăria Sibiu? Acolo s-ar putea dezvolta niște proiecte concrete pentru municipalitate”, a spus Adrian Bibu.

Fodor: „Se știa ce se face acolo”

Fodor i-a răspuns întrebărilor, amintind, totodată, că încă din luna septembrie, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, a anunțat ce anume dorește municipalitatea să facă pe terenul fostei baze Tursib, și anume un campus integrat pentru învățământul dual.

„Dumneavoastră aduceți în discuție pe Facebook, prin comunicate, nu mie direct. Ați adus în discuție că nu știți ce se construiește pe acel teren. Vă aduc aminte că în ședința din 29.09.2022, când am solicitat acordul de principiu pentru achiziția acestui teren, eu am declarat public că acolo se va construi acest campus integrat pentru învățământul dual. Asta se știa. În al doilea rând, legat de achiziția terenului, indiferent ce se va face, se va face un obiectiv de interes public. Și dacă el stă un timp neconstruit până se ia o decizie, că nu trebuie să luăm deciziile pentru obiective foarte importante în 24 de ore, aduce un plus valoare municipiului Sibiu. Noi, în zonă atât de centrală, nu mai deținem niciunde asemenea suprafață.

Ați întrebat ce se întâmplă cu terenul de pe Calea Poplăcii. Pe Calea Poplăcii, deocamdată, de ani de zile avem confirmări. Vorbim de acel teren încă din anul 2014. Deocamdată nu l-am văzut. Când vom avea terenul, în strategie sunt destule proiecte, se pot stabili, poate chiar de către dumneavoastră, că sunteți candidatul principal la Primărie Sibiu, din câte știu, poate când veți ocupa acest scaun de primar, veți lua o decizie, ce se va face pe acel teren. Eu nu îl văd intrând în proprietatea municipiului Sibiu în următoarea perioadă.

În rest, dumneavoastră mai ales, în calitate de membru al Comisiei de Urbanism, știți foarte bine, presupun cel puțin, că pe acest teren nu ser poate construi nimic fără un PUZ. PUZ-ul trebuie aprobat de Consiliul Local. Până la aprobare în CL, se aprobă avizul de oportunitate. Indiferent ce se va face pe acest teren, nu se poate face fără avizul Consiliului Local. Ce va fi, pe lângă acest campus, nici nu știu dacă asta va fi, pentru că se aprobă zece în țară, nu știu dacă se va obține sau nu finanțare, deci este un prim obiectiv pe care îl avem în vedere și cred că este o decizie foarte bună. Să nu uităm că Sibiul este o locație economică de ori rang. (…) Este o decizie bună, dar nu știu dacă va fi finanțată sau nu. După aceea se va vedea ce altă investiție publică se poate face acolo. Acum, schimbarea pe care o dăm prin PUZ din teren de construcții va fi instituții, servicii și educație. Avem 2,7 hectare, nu vom lăsa o porțiune nefolosită. Vom achiziționa și celălalt teren, dar când știm cum stăm din punct de vedere financiar, tocmai pentru a nu afecta alte investiții.

În ce privește achiziția Fabricii de Cultură, bani vor fi pentru asta. În ce privește achiziția acelor spații unde acum se află DSP, nu este cea mai mare prioritate. După câte știu eu, Consiliul Județean are șanse foarte serioase să fie finanțată investiția noului spital. În aceste condiții, se mută Spitalul de Pediatrie, deci nu este o prioritate să achiziționăm acum un spațiu pentru a muta DSP-ul. Noi am investit mult și constant. Nu spun că întreaga clădire nu ar fi bine să fie întreaga proprietate a municipiului Sibiu, asta este clar, dar nu este prioritatea zero” a spus Astrid Fodor.

Proiectul privind achiziționarea terenului de 2,7 hectare de pe Calea Dumbrăvii, contra sumei de 9 milioane de euro, a fost aprobat în unanimitate.