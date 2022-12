O tânără de 35 de ani din China a fost găsită decedată în locuința ei din Sibiu, în urmă cu trei zile. Li Caiyue era profesoară de limba chineză la Institutul Confucius din Sibiu.

În seara de duminică, 18 decembrie, în jurul orei 19:00, un bărbat a sunat la 112 după ce a găsit trupul neînsuflețit al femeii, în locuința de pe strada Bihorului, din cartierul Ștrand.

„La data de 18.12.2022, in jurul orei 19:00, prin apel 112, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat cu privire la faptul că o persoană de sex feminin a fost găsită decedată in locuința sa din municipiul Sibiu. La fața locului s-au deplasat polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, fiind identificată in imobil o persoană de sex feminin, în vârstă de 35 de ani, cetățean străin. În urma verificărilor efectuate și a concluziilor medicului legist s-a stabilit că nu există suspiciuni de omor. Polițiștii Biroului Investigații Criminale au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Luciana Lazăr.