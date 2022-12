În prag de sărbători, primarul Sibiului, Astrid Fodor, a acordat un interviu în care vorbește despre salubrizarea Sibiului. De la investițiile majore anunțate anul viitor, atât în zonele de blocuri ale orașului cât și în centrele de aport voluntar, până la amenzile aplicate de Poliția Locală sau cât de eficient își desfășoară activitatea operatorul Soma, despre toate aceste subiecte am discutat cu primarul Astrid Fodor. Însă am început pe un ton pozitiv, recunoașterea primită în vară din partea Societății Academice din România, conform căreia Sibiul are cel mai bun sistem de management al deșeurilor din țară.

Astrid Fodor, primarul Sibiului

Cum a trecut Sibiul de la mici proteste de stradă împotriva taxei de salubrizare la a fi recunoscut pe plan național pentru cel mai bun sistem de colectare a deșeurilor din România?

Orice schimbare importantă cauzează neliniște și teamă. Atunci când am trecut la un nou sistem de plată aferent obligației legale de colectare selectivă, schimbarea a fost majoră. De aceea, am înțeles neliniștea unora dintre sibieni, am încercat să explicăm motivul acestor modificări și eram sigură că vor înțelege până la urmă cele două aspecte: pe de o parte legislația care ne cere colectare selectivă pentru protecția mediului și pe de altă parte faptul că aceste servicii costă mai mult decât simpla colectare la comun a deșeurilor. Ca de fiecare dată, comunitatea nu a dezamăgit, a înțeles că avem această responsabilitate și iată că Sibiul este recunoscut din nou ca un oraș lider. Este onorant, mai ales că această recunoaștere a venit din partea unor organisme independente, specializate care au analizat 141 de indicatori din toate municipiile reședință de județ. Este meritul sibienilor, în primul rând, care colectează din ce în ce mai corect, dar este o încurajare și pentru noi, ca administrație locală, de a continua eforturile în acest domeniu.

Pentru 2023 există premisele unei creșteri a taxei de salubrizare?

Deocamdată nu se previzionează o creștere, dar în acest context economic dificil, nu putem exclude această variantă. Cel puțin până în iunie 2023, nu ne așteptăm la creșteri. Vreau să fac o precizare aici: Primăria Sibiu utilizează banii încasați din taxa de salubrizare strict pentru a acoperi costurile cu gestionarea deșeurilor, începând de la colectarea lor și până la sortare și depozitare. Prin urmare, orice creștere a taxei nu va genera fonduri suplimentare în bugetul local, ci va însemna că prețurile serviciilor au crescut și trebuie să le acoperim.

Totodată a crescut simțitor și gradul de colectare separată, tot mai mulți sibieni aruncă deșeurile corect, pe fracții. Însă mai avem până ajungem la nivelul Europei de Vest. Cum putem convinge mai mulți sibieni, în special cei care locuiesc la blocuri, că este înspre binele nostru, al tuturor, să aruncăm deșeurile corect?

Sibienii se adaptează mereu și adoptă schimbarea în bine, dacă li se explică motivul și scopul. Cum îi convingem pe cei care nu au făcut această schimbare încă? Pe de o parte continuăm să investim în infrastructură. Avem 3 proiecte importante depuse în cadrul PNRR pentru a obține finanțarea din fonduri europene: două centre în care sibienii vor putea preda fără taxă deșeurile care nu se pot colecta în pubelele din gospodării sau de la blocuri și 110 insule ecologice digitale prin care continuăm să implementăm sistemul “Plătește pentru cât arunci” în zonele de blocuri. Cu aceste investiții creăm condițiile pentru ca sibienii să poată colecta selectiv deșeurile și să plătească în funcție de cât de corect selectează. Tot ce aruncăm în pubela neagră costă bani! Asta trebuie ținut minte. Prin urmare, cu cât mai bine separăm plasticul, metalul, sticla, hârtia în pubelele colorate pentru deșeuri reciclabile, cu atât mai puțin rezidual ne rămâne în pubela neagră și deci plătim mai puțin. Cred că acest aspect trebuie să fie motivant pentru oricine. Dacă mai adăugăm și responsabilitatea față de mediu pe care o are fiecare dintre noi, atunci direcția este clară.

Pe de altă parte continuăm să informăm sibienii cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor, cum ar fi și campania de informare și conștientizare pe care am desfășurat-o pe parcursul lunii decembrie.

Am observat în ultimul an și o activitate mai intensă a Poliției Locale în ceea ce privește amenzile aplicate celor care nu respectă regulile sau aruncă deșeuri la întâmplare. Este și aceasta o soluție?

Este o soluție – nu una pe care ne-o dorim, dar, din păcate uneori e singurul mod de a impune disciplina în cazul celor care nu înțeleg că avem această datorie să colectăm selectiv și să aruncăm deșeurile acolo unde trebuie. Dacă aruncăm deșeurile din construcții la platforma de deșeuri menajere, generăm costuri mai mari pentru toți. Dacă aruncăm deșeuri periculoase unde nu trebuie, îi punem în pericol pe toți ceilalți. Poliția Locală are în sarcină și acest aspect și își face treaba. Ca să fiu clară: scopul nu este acela de aplica amenzi, ci de a-i face să înțeleagă că trebuie să ne conformăm legilor și regulilor comunității din care facem parte. Amenzile prevăzute de lege sunt mari: între 10.000 lei și 20.000 lei în cazul persoanelor fizice și între 50.000 și 70.000 lei pentru persoanele juridice.

Cât de mulțumită sunteți de activitatea operatorului de salubrizare din Sibiu?

Operatorul de salubrizare își desfășoară corect activitatea, conform contractului. S-a dotat corespunzător și își îndeplinește sarcinile. Serviciul Primăriei care se ocupă cu managementul salubrizării și protecția mediului monitorizează aceste activități. Programul de ridicare a deșeurilor din gospodării și de la platformele de la blocuri este ordonat, iar operatorul comunică bine cu cetățenii pe care îi deservește în baza taxei pe care o încasează. Sigur că mereu este loc de mai bine, dar cu toții învățăm din mers și ne adaptăm la particularitățile care apar în teren.

Anul 2023 se anunță unul al marilor investiții în sistemul de colectare al deșeurilor din Sibiu. Ce noutăți vom vedea, fie proiecte susținute prin PNRR, fie prin investiții proprii ale municipalității?

Așa cum am menționat, pentru dezvoltarea infrastructurii pentru colectarea selectivă vom folosi fonduri europene nerambursabile. Am depus 3 proiecte în cadrul PNRR – Componenta 3. În total, am pregătit investiții de aproximativ 50 de milioane de lei pentru următorii ani.

Primul se referă la amenajarea unui centru de aport voluntar în Viile Sibiului, o investiție în valoare de 4,55 de milioane de lei pentru care am obținut deja finanțarea. Aici sibienii vor putea aduce fără să plătească taxă toate deșeurile care nu încap în pubelele de acasă sau la platforma de la bloc: reciclabile, biodeșeuri, voluminoase, textile, lemn, cele din construcții și periculoase, inclusiv electrice și electrocasnice, anvelope și baterii uzate.

Un al doilea astfel de centru pe care dorim să îl construim este mai mare, integrat, pe o suprafață de 30.000 de mp. Acesta va fi mai complex pentru că, pe lângă colectarea deșeurilor, va asigura și procesarea primară a deșeurilor. Investiția se va ridica la peste 32 de milioane de lei.

Modernizăm și platformele de la blocuri. Am depus proiect pentru amenajarea a 110 insule ecologice, digitale, care ne vor permite să extindem implementarea sistemului “Plătește pentru cât arunci”. Concret, fiecare platformă va avea acces controlat, digital, prin intermediul unui card, prin GSM, înregistrându-se numărul de aruncări pe fiecare apartament. Deci fiecare vom plăti în funcție de cât de corect selectăm deșeurile. Valoarea estimată a acestui proiect depășește 12,5 milioane de lei.

În concluzie, în câți ani estimați că Sibiul va ajunge la un nivel de respect ridicat în ceea ce privește aruncarea deșeurilor și protecția mediului înconjurător?

Treptat și sigur. Am încredere în sibieni. Noi vom dezvolta infrastructura pentru a asigura condițiile, iar sibienii se vor obișnui cu colectarea selectivă, până când ne va intra în reflex. Acesta a fost și cazul în alte țări. A durat chiar mai mult de 10 ani până s-a adoptat complet sistemul. Și Sibiul va reuși. Sunt sigură.