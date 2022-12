Două asociații ale revoluționarilor din 1989 din Sibiu au organizat astăzi (joi, 22 decembrie) un protest simbolic la evenimentul de depunere de coroane la monumentul din Piața Unirii și la cel din Cimitirul Municipal. Deși cele două asociații au susținut că vor să împiedice reprezentanții autorităților să depună coroane, acest lucru nu s-a mai întâmplat, evenimentul desfășurându-se conform planului inițial.

Reprezentanții asociațiilor de revoluționari din Sibiu au fost prezenți la depunerea de coroane de la monumentul din Piața Unirii și la cel din Cimitirul Municipal, dar protestul lor a fost unul pașnic. Ei au purtat afișe cu mesaje precum ,,Rușine”, și ,,Să nu îi uiți cât vei trăi, nici pe cei morți, nici pe cei vii!” și au depus coroane în cinstea eroilor revoluției.

„Noi vrem respectarea noastră, respectarea eroilor, respectarea legii, noi vrem ca acești oameni să fie respectați nu o dată pe an, ci să își aducă aminte de ei ori de câte ori e nevoie. Noi am vrut să aducem un mesaj, atât local, cât și central, să încercăm să vedem dacă putem să îi aducem pe oamenii aceștia într-o trezire, să ne recunoască cu adevărat, pentru că eu cel puțin, am plătit cu sânge acest altar al libertății. Am început în acest an, nu ne vom opri, dacă noi am rămas în urma lor, hai să le facem dreptate”, spune Mihaela Onișor, de la Asociația Urmașii Eroilor Martiri.

Tensiunea a fost aplanată de reprezentantul armatei

Conflictul a fost aplanat de Marius Ralea, comandantul Comenduirii Garnizoanei Sibiu, care în timpul discursului său, i-a invitat pe revoluționari la un dialog pentru a putea găsi împreună soluții la problemele cu care protestatarii se confruntă de 33 de ani. „Soluționarea problemelor va fi în concordanță cu sfera preocupărilor și competențelor instituțiilor statului”, a spus acesta.

La depunerea de coroane au participat prefectul Mircea Crețu, viceprimarul Sibiului, Alexandru Dumbravă, secretarul general al Consiliului Județean, Radu Răceu și Mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza. Acesta din urmă a ținut o slujbă urmată de un scurt discurs, în care a amintit importanța jertfei eroilor de la Revoluție.