Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, cele două mari partide de guvernământ, PSD și PNL, au pierd procente în luna decembrie față de luna anterioară.

Social democrații au scăzut mai mult decât liberalii, în timp ce USR se află, de asemenea, într-o ușoară scădere. AUR, în schimb, crește cu 2%, relatează Digi24.

Datele din decembrie au fost culese parțial înainte, parțial după momentul Schengen, precizează directorul INSCOP, Remus Ștefureac.

Care a fost intenția de vot în luna decembrie, potrivit datelor INSCOP:

PSD – 31,5%

PNL – 20,2%

AUR – 18,1%

USR – 10,9%

„Evolutia in zig-zag a intentiei de vot pentru principalele partide parlamentare in ultimii 2 ani. Oscilatii numeroase pe masura multitudinii de crize suprapuse si succesive. Sinteza acestor evolutii ne arata ca 2023-2024 vor fi ani imprevizibili. De asemenea, coroborand aceste date cu altele mai de profunzime, cred ca la final, electoratul va premia munca serioasa/responsabilitatea si va taxa populismul/demagogia. IMPORTANT: Datele din decembrie au fost culese partial inainte, partial dupa momentul Schengen. Scopul acestui grafic nu este de cauta un eventual impact emotional al unui eveniment anume, ci de a vedea evolutia in timp, tendintele neclare, in zig-zag, ale intentiei de vot in ultimii 2 ani”, a scris directorul INSCOP, Remus Ștefureac.